仁濟醫院林李婉冰幼稚園爆急性腸胃炎　24名幼童嘔吐腹瀉兩人入院

衞生防護中心今日（20日）公布，仁濟醫院林李婉冰幼稚園/幼兒中心爆發急性腸胃炎，涉及25名人，年齡介乎2至31歲，包括12名男童、12名女童及一名員工。他們自二月十日起陸續出現肚痛、嘔吐、腹瀉及發燒等病徵。18人已求醫，兩人需入院。全部病人情況穩定。



（仁濟醫院林李婉冰幼稚園/幼兒中心網頁）

衞生防護中心公布，正調查天水圍仁濟醫院林李婉冰幼稚園/幼兒中心爆發的急性腸胃炎個案。個案涉及25名病人，年齡介乎2至31歲，包括12名男童、12名女童及一名員工。他們自二月十日起陸續出現肚痛、嘔吐、腹瀉及發燒等病徵。18人已求醫，兩人需入院。全部病人情況穩定。

衞生防護中心人員已到該中心視察，並向中心職員建議所需的預防措施，包括適當和徹底消毒清潔、適當處理嘔吐物，以及注重個人和環境衞生，並對中心進行醫學監察。衞生防護中心正繼續調查，並提醒市民及院舍人員注重個人及環境衞生，以防感染急性腸胃炎。

衞生防護中心發言人提醒市民採取以下措施，預防感染腸胃炎，包括保持良好的個人衞生；處理食物或進食前、如廁後或更換尿片後須徹底洗淨雙手及清理嘔吐物及糞便時須戴上手套，事後須再洗手等。