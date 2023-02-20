立場新聞｜有人或易受危險資訊影響　鍾沛權：要信人能作理性判斷

《立場新聞》被指有17篇文章涉煽動案續審，前總編輯鍾沛權繼續接受盤問，主控官就《立場》刊出梁晃維的專訪，梁指中央DQ非建制派參選人，不理國際反應，只想維持國內的政治穩定性。鍾認為梁的意思是擔心政治參與權會被壓制，亦憂慮中央對西藏及新疆少數民族的壓抑，會發生在香港。控方擔心思想不成熟的人，或社會不穩情況下，或有些人會易受影響。鍾卻稱，無論受訪者言論多激烈，很難判斷接受資訊的人受到何種影響。他認為，現代社會推崇民主自由，要相信人是自主可運用理性的個體自行判斷，認為何論危險資訊，不應因宗教、權貴或權威去決定。



控方指《立場新聞》涉煽動另外17篇文章。(詳看下圖)

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梁或擔心西藏新疆所受壓抑會在港發生

主控官伍淑娟就第三篇被指涉煽動的文章提問，該篇梁晃維的專訪，文章指梁提到「中共真係豁了出去」，他們DQ了非建制派的候選人，對國際反應不予理會，只繼續維持國內的政治穩定性，他覺得中央會繼續用此「思維」對待香港人。鍾認梁所指的「思維」，是指維穩治常方針，推測梁認為中央想要維穩，港人的政治參與權或會被壓制，亦有不少人擔心，中央對西藏及新疆等少數民族的壓抑，會發生在香港。

參與內地交流團令年輕人反省

控方亦有討論上周談及香港年輕人對中央的誤解，並談及參加內地交流團是否可加深年輕人對內地的認識。鍾指出，他曾接觸過一個年輕人，在參與這些交流團後，發現在內地未能瀏覽一些在港常上到的網頁，這對他的思想造成衝激，反激發他作反省。

與內地生接觸發現兩地的不同

控方說，交流團的主辦單位不會讓學生見到官商勾結、官員貪污、中共隻手摭天、中央欺壓市民等情況。鍾稱不清楚現今的交流團是否只有控方所述的「單向灌輸」，但過去交流生可透過與內地生的接觸，發現兩地的不同，形容這是一種「政治啟蒙」。

鍾沛權自辯撮要。(詳看下圖)

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不應由權威去決定何謂危險資訊

鍾續指，不管官方如何「單向灌輸」，或受訪者言論多激烈，他認為很難判斷接受資訊的人會受到何種影響。鍾認為，現代社會推崇民主自由，人是自主可運用理性的個體，可作自行判斷，不應因宗教、權貴、權威代表個人去作判斷和審查，並決定何謂危險資訊。

要相信人有理性自主能力

控方質疑不能排除有些人思想不成熟，或是社會情緒高漲或不穩定，會有人受到不同程度的影響。鍾卻認為只在好罕有及有充份既理由下，才可以就言論設置限制，重申人是理性自主的個體，因尊重人們有此能力，才會追求言論自由。

鍾沛權說，若在1時有機會訪問到拉登，因為關乎重大政治事件，不管是否認同其主張，也會刊登其報道。（GettyImages）

讚揚納粹軍服文章無公共性不必發表

控方又舉例指，若在二戰時期，《立場》會否發表一篇讚揚納粹德軍軍服好看的文章。鍾說：「言論自由對我嚟講係接近一種信仰。」但認為此意見屬於個人美感的判斷，並無公共性，並無發表的必要。

若能訪問拉登也會報道

控方又舉例說，在911恐怖襲擊發生後，《立場》會否報道拉登的專訪。鍾直言如果拉登願意接受訪問，不管怎樣不認同其主張，關乎如此重大的政治事件，都應該要紀錄，但同時會報道其他批評聲音，以達至持平。鍾又指，過去有恐怖分子承認恐襲責任，媒體都會報道。在現代民主社會要相信公民有理性及自主能力，否則有好多訊息思想會因權威的判斷而被禁制。

鍾沛權稱，若在俄烏戰爭中訪問到普京，因為即時武力風險要再諗，但相信猶豫後都會發布，. （Reuters）

若訪問到普京要再諗或多戴頭盔

至於會否在俄烏戰爭中訪問俄羅斯總統普京，鍾說：「呢個我要再諗。」他稱這是因為有即時的武力風險，猶豫後或會發布，並會戴「戴頭盔」，提供其他持平報道。

3名被告依次為：Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲）及林紹桐（34歲），同被控一項「串謀發布或複製煽動刊物罪」。

案件編號：DCCC265/2022