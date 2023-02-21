高才通｜賀建奎認計劃來港正聯繫大學及科研機構　曾捲基因嬰兒案

曾因「基因編輯嬰兒」捲有道德風波並在內地被判「非法行醫」囚3年的南方科技大學前副教授賀建奎，據指已獲香港「高端人才通行證計劃」批出申請來港。賀建奎今早（21日）以電郵回覆《香港01》查詢時承認正準備聯繫一些大學、科研機構及公司，待有合適工作會到港，並預料會在港研究第三代DNA合成儀（酶促反應法）及罕見遺傳病基因治療。問及過往爭議性及服刑紀錄是否有影響「高才通」申請，他說：「香港開放、包容、繁榮，我堅定看好香港。」



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賀建奎：正準備聯繫香港一些大學、科研機構及公司

據了解，南方科技大學原副教授賀建奎獲香港「高才通」計劃批准來港，他以電郵回覆《香港01》查詢時承認正計劃來港，且正準備聯繫一些大學、科研機構及公司，待有合適工作才會到港，料會在港研究第三代DNA合成儀（酶促反應法）及罕見遺傳病基因治療。

曾透過基因編輯技術令3名先天抵抗愛滋病毒嬰兒誕生

賀建奎2018年11月到港出席一個學術峰會期間，曾分享其研究結果，指與研究團隊透過基因編輯技術，修改CCR5基因，令3名先天抵抗愛滋病毒的嬰兒誕生，以「基因編輯嬰兒」的做法被批有違學術倫理及道德，其後他與團隊成員被控非法行醫，於2019年底在深圳南山區人民特院被判囚3年。

因「非法行醫」被判囚3年 去年4月出獄

賀建奎已於去年4月出獄，據其本月接受英國《衛報》訪問時，透露獲釋後在北京成立實驗室，專研究罕見遺傳病基因編輯治療研發，並有足夠資金支付實驗室租金、聘請研發員及展開動物測試，亦計劃會在今年展開一系列學校及會議演講等。

賀建奎出獄後在北京成立實驗室。（微博＠賀建奎Jiankui）

賀建奎堅定看好香港：開放、包容、繁榮

被問及過往研究爭議及服刑紀錄是否有影響「高才通」申請，賀建奎未有正面回應，但稱「香港開放、包容、繁榮，我堅定看好香港。」

香港開放、包容、繁榮，我堅定看好香港。 賀建奎

據《衛報》報道，賀建奎受訪時透露仍與當年接受基因編輯的雙胞胎家庭保持聯絡，雙胞胎「露露（Lulu）」和「娜娜（Nana）」正過着正常、平靜及不受干擾生活；第3名基因編輯嬰兒亦正與父母過着正常生活。

政府於去年施政報告公布一系列「搶人才」政策，當中包括「高才通」，計劃至今已接獲個超過1萬份申請，已處理8,000多宗申請，並批出約7,700宗、即逾9成獲批。據計劃要求3類合資格人才包括過去一年年薪達港幣250萬元或以上的人士；畢業於全球百強大學並在過去五年內累積三年，不設限額及剛畢業於全球百強大學以上但未符工作經驗的人士，設1萬限額。

根據入境處網頁，上述3類合資格人士，若符合沒有保安理由拒絶申請，而申請人亦沒有任何已知的嚴重犯罪記錄；以及有年度配額可供分配（只適用於剛畢業全球百強大學申請者），則會獲考慮批准。