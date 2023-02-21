將藍隧道｜兩過海巴士線料3月啟用　早上8時服務　往中環、小西灣

將藍隧道通車至今約三個月，惟仍未加設過海巴士。今早（21日）運輸署聯同巴士公司向西貢區議員交代過海巴士線詳情，指暫訂增設兩條線，分別為坑口北往中環交易廣場的聯營路線690S，以及調景嶺站往小西灣的城巴694S線，暫定只各設早上8時及8時15分兩班車，料於3月啟航。



▼12月11日 將藍隧道及將軍澳跨灣大橋正式通車▼



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運輸及物流局日前表示，將藍隧道通車後運作大致暢順，研究開設行走將藍隧道的過海巴士線，有望最快今年3月試辦。

增設690S 坑口北往中環

西貢區議員方國珊表示，兩條擬於3月啟航的兩條巴士線，分別為聯營線690S，以及城巴694S線。690S預料由坑口北開出，途經環保大道、清水灣半島、峻瀅、日出康城，再進入將藍隧道，前往總站中環交易廣場。

擬議的690S線的走線（方國珊提供圖片）

增設694S 調景嶺往小西灣

至於694S線，則由調景嶺站開出，經過將軍澳南至善街、環保大道、清水灣半島、峻瀅、日出康城，再進入將藍隧道，以後途經太古坊，再達小西灣。

另外，今早區議會亦與運輸署及巴士公司試行路線，兩條新線與現有296P線（尚德往返荔枝角站），以及線798P（將軍澳工業邨往返大圍站）相若，但改行將藍隧道。

擬議的694S線的走線（方國珊提供圖片）

兩過海新線只有早上各兩班 不設回程

兩條過海新線初步暫定各設兩班車，於上午於8時及8時15分開出，沒設晚上回程的班次。方國珊建議，應加密班次至全日服務，試行全日3個月，讓居民先認識、習慣新路線，減少依賴港鐵，批評現時擬訂的班次並不足夠。