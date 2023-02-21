性積犯圖姦電梯遇上的女童　生理未反應沒完事　稱想起女友而停手

過往有4個風化案底的中年男子，尾隨一名快到家門的13歲女童，要脅她到後樓梯，否則用刀劃傷其臉。女童欲逃失敗，最終被帶到後樓梯，並遭中年漢揉捏胸部，又被脫掉內褲，她並感到對方有用下體碰其私處，惟因對方未有反應而未完事。女童最後獲准回家，她向繼母哭訴後報警，其內褲發現有男性精液。該中年漢今（21日）在高等法院承認一項企圖強姦罪，案情披露，被告被捕後承認原本想與女童性交，但臨時想起女友及過往在更生精神病院的經歷，最後停手。法官杜麗冰擔心女童的情況，將案件押後至4月18日判刑，以候事主的創傷報告。



被告曾昭宇（44歲），承認於2021年4月21日，在沙田大圍新翠邨某大廈後樓梯間企圖強姦當時13歲的女童X。

被告曾昭宇，過進亦有兩次強姦少女的案底，曾被形容重犯機會極高。

X曾想從另一樓梯離開未成功

案情指，女事主X當日放學回家，被告尾隨她入大廈電梯，被告沒有按鈕，女童到達其家的樓層後，被告先步出走廊直行，X則在走廊轉右，被告突然截停X，並示意X要跟他走，X受驚不敢回家，並欲走回電梯前，被告緊隨其後，她未等到電梯並欲嘗試從另一條樓梯離開時，被告捉住X肩膀，威脅說若她就範，便會用刀劃花她的臉。X感到害怕，不敢反抗和大叫，最後被帶到後樓梯。

在後樓體遭捏胸及脫下內褲

被告與X在後樓梯時，被告曾伸手入她的上衣揉捏其胸部近半分鐘，X不斷叫他停止，被告繼而脫下她的面褲及內褲，又將她按到地上。X雙膝屈曲，看到被告在無戴安全套的情況下，拿著其下體觸碰X的私處近半分鐘。X嘗試推開被告但不成功，並感覺到他的性器官尚軟，亦沒有插入其體內。被告後來叫X穿回衣服，之後離開了梯間。

保安認出被告曾是大廈住客

X回家後致電繼母，並哭訴被人帶到樓梯侵犯，但沒有被插入下體，繼母之後報警。警方翻查大廈閉路電視片，保安認出被告曾是該大廈住客。被告翌日在其土瓜灣住所被捕，並被搜出當日攜帶的背囊，內有兩把雪卡刀。

被告稱想起精神病院經歷及女友而停手

被告在警誡下承認，他曾與父母同住案發大廈，但他已搬走，當日原想回家探望母親，但見到X與他同層步出電梯，便截停X並稱身上有刀施以威脅。被告承認想過與X發生性行為，惟未能勃起，加上他憶起女友，以及過往在更生精神病院經歷和所受的教導，決定停手，著X穿回衣服並帶她搭電梯。

X內褲精液與被告DNA吻合

X同日送院檢查，情緒穩定，她的私處並無傷痕，但醫生認為這並不代表性行為沒有發生，包括撫摸、揉捏。此外，X當日身穿的內褲染有的精液，與被告的DNA吻合。

被告曾因抑鬱症入住小欖

庭上透露，被告受教育至中三程度，曾因抑鬱症入住小欖精神治療中心，2018年獲釋。案發時，他與女友同住土瓜灣益富大廈一個單位。他過往有11項案底，4項為風化罪行，當中2項與本案控罪十分相似。控方指，X事後沒有接受心理或精神治療。法官關注本案經歷有否對X造成任何影響，因當時她剛踏入青春期，決定索取事主創傷報告，下令被告繼續還押至4月18日判刑。

兩姦少女曾被形容重犯機會極高

翻查資料，被告曾於2006在梯間持刀強姦15歲少女，判囚5年。直至2010年獲釋後不足兩個月，又再重施故技，藉詞向剛滿14歲的女網友送贈生日禮物，在梯間企圖強姦她，期間更拍下女方裸照，他同年承認一項企圖強姦罪，入獄8年。當時心理報告指，他被告認為十多歲的女童容易受他操控，故特別喜歡與她們性交，而且沒有悔意，重犯機會極高。

案件編號：HCCC158/2022