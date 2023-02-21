初選案．第12天｜戴耀廷稱若得過半議席　要討論如何連結抗爭運動

民主派「35+」初選案，16被告否認串謀顛覆國家政權審訊續，「從犯證人」區諾軒今（21日）續在西九龍法院（暫代高等法院）作供，控方今早先播放初選論壇餘下的影片，之後開始播放區及戴耀廷等人於2020年3月舉行的第一次初選記者會，其中戴提到在立法會取得過半議席是「大殺傷力既憲制武器」之餘，又提到若然成功，如何運用這優勢和權力和抗爭運動連結，如爭取特赦抗爭者，及處理警暴問題等，需進一步討論。區諾軒則說，立會過半是想告知中央及港府：「我哋唔要一個咁差嘅香港。」



此外，辯方大律師之一的石書銘在傳召證人前，要求先處理各被告涉案串謀的時間，指控方案情未有提及。法官陳慶指辯方可與控方商議，應繼續傳召證人。

被告李予信曾在初選論壇稱，在《國安法》下，香港已無法治可言。(資料圖片)

李予信指國安法下香港無法治可言

控方先播放昨日超級區議會初選論壇的餘下片段，參與者之一的王百羽問涂謹申，指涂所屬的民主黨，其黨網提及：「我們關心中國，作為中國一分子，香港人有權利評議國家事務」。王質疑該黨有包袱。涂回應說此非包袱，又稱作為中國人，有權評論中國治國，並謂：「對唔住，你話我大中華膠都好，我係中國人，我覺得中共做得唔好，一定會鞭策佢。」李予信則指，在《國安法》下，香港已沒有法治可言，但不會放棄對法治的追求。

處理警暴等問題需進一步討論

控方播放完片段，區諾軒繼續作供，並指他和戴耀廷等人於2020年3月26日，就初選舉行第一個記者會，講及「立法會過半」的願景。

控方隨即播放當日記者會的影片，戴在記者會上稱，就來屆立法會選舉，若民主派取得議席過半是「大殺傷力既憲制武器」，包括擁有否決財政預算案的權力。戴又指，如何運用相關立會過半的優勢和權力，以及如何將這權力和抗爭運動連結，如特赦抗爭者、處理警暴問題等，需進一步討論。

戴耀廷在2020年3月26日的初選記者會想，提及其立會過半的願景，並稱這是「大殺傷力既憲制武器」。(資料圖片)

認為民主派一直有足夠票數取過半議席

戴又提到在地區直選方面，想以「66443」為目標，即民主派在新界東及西兩區各取6席，九龍西及港島各取4席，九龍東則取3席。戴續指，地區直選過往民主派一直有足夠票數，但未能發揮每一票的效用。

區呼籲市民登記成為功能組別選民

區諾軒在記者會上呼籲市民登記成為功能組別的選民，並說：「(立會過半)正正係要話俾無論中共，定香港政府聽，我哋唔要一個咁差既香港。」

16名不認罪被告。(詳看下圖)

+ 11

16名被告：吳政亨(44歲)、鄭達鴻(34歲)、楊雪盈(36歲)、彭卓棋(28歲)、何啟明(34歲)、劉偉聰(55歲)、黃碧雲(63歲)、施德來(40歲)、何桂藍(32歲)、陳志全(50歲)、鄒家成(25歲)、林卓廷(45歲)、梁國雄(66歲)、柯耀林(51歲)、李予信(29歲)、余慧明(35歲)。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名認罪的被告。(詳看下圖)

+ 26

31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)

+ 11

案件編號：HCCC 69/2022