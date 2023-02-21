賀建奎北京確認高才通獲批 申請僅須時一周 現未有長期居港規劃
曾因「基因編輯嬰兒」捲入道德風波，並被判「非法行醫」罪成獲判囚3年的南方科技大學原副教授賀建奎，據傳已獲香港「高端人才通行證計劃」批出申請來港，賀建奎今早（21日）以電郵回應《香港01》查詢時承認正計劃赴港，事件引起廣大關注。
賀建奎今午在北京召開記者會，指是2月初通過網上申請「高才通」，一周後獲批，正聯繫香港各家大學、機構等，倘有合適機會時會赴香港工作，「至於是否長期居香港，目前未有這方面人生規劃。」
賀建奎早前在社交平台展示一張由香港入境處向其發出有關「高才通」的信件，並發貼文指已取得「高才通」簽證。他今早電郵回應查詢時，亦承認承認正準備聯繫一些大學、科研機構及公司，待有合適工作會到港，事件引起廣大關注。
賀建奎稱月初網上申請「高才通」 一周後獲批
賀建奎今日下午在北京記者會簡單交代事件，稱本月初通過網上申請「高才通」計劃，並於一周後獲批，強調「一直以為香港是自由、繁榮、包容、開放城市，看好香港未來」。他稱正與機構聯繫，當有確定及合適機會時，會赴香港工作。
計劃在港研究以基因治療罕見遺傳病 包括DMD
他說，計劃在港研究以基因治療罕見遺傳病，尤其是杜興氏肌肉營養不良症（DMD），患者在10歲左右發病，20歲左右會死於心肺衰竭，目前無藥根治，基因治療或能帶來希望。他稱冀研究用人工智能，大幅降基因治療成本，令治療平價化，又強調「科學研究會符合倫理道德、國際科學共識」。
會否長居香港？ 賀建奎：目前未有這方面人生規劃
至於是否長居香港，他表示「目前未有這方面人生規劃」，並稱赴港是為了探討合作及工作機會。
賀建奎有什麼爭議事件？
賀建奎任職深圳南方科技大學副教授時，在香港宣布研究團隊利用人類胚胎基因編輯技術，讓天生對愛滋病免疫的雙胞胎女嬰在中國誕生，成為世上基因編輯嬰兒首例，引發倫理爭議。賀建奎等後因共同非法實施以生殖為目的的人類胚胎基因編輯和生殖醫療活動，2019年12月被裁定「非法行醫」等罪成，判監3年。
高才通是什麼？
「高端人才通行證計劃」（高才通）「高才通」計劃為期兩年，主要招攬三類人才，一為年薪逾250萬元人士，不論學歷；另一類為世界百強大學畢業生，過去五年至少有三年工作經驗。三是較年輕的人才，過去五年畢業於世界百強大學，工作經驗少於三年。