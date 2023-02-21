港大下學年錄取八位頂尖運動員　謝影雪讀工管：幫我日後開café

香港大學（港大）透過「頂尖運動員入學計劃」，錄取八位傑出運動員，並將於2023/24學年入學，包括入讀工商管理學學士課程的羽毛球運動員謝影雪、劍擊運動員何思朗等。謝影雪說，希望為自己未來增值，幫助自己實現開設咖啡店和羽毛球學院的目標。



港大收生及國際生交流事務總監嚴志堅表示，今次計劃收到不少運動員的提名，港大亦會特別設計課程，以支援運動員較忙的日程，而8位運動員亦獲頒發40萬元的「香港大學李兆基頂尖運動員獎學金」。



港大透過「頂尖運動員入學計劃」，錄取八位傑出運動員。他們將於2023/24學年入學，當中有6人都會入讀工商管理學院，包括在2021年東京奧運，與拍擋鄧俊文奪得羽毛球混雙第四名，並曾升至世界排名第二的香港羽毛球代表謝影雪。

謝影雪表示，從很多港隊成員了解到，港大為運動員提供靈活的安排，上課時間較彈性，可以兼顧頻繁的練習。至於揀選工商管理課程原因，是為了達成自己其中一個夢想，「可能好多人都聽我講過，我退役後想開café同羽毛球學院，讀工商管理就可以令我知道點樣營商」。

她認為近來香港羽毛球隊經過亞洲混合團體賽，士氣已大幅提升，亦更團結，同時見到不少新血冒起，希望可以幫助到他們，在港隊有更好的發展。

早前在劍擊大獎賽突尼西亞站，擊敗奧運兩金名將金政煥的香港佩劍代表何思朗，亦會入讀港大工管課程。他表示希望透過學習了解商業的學術知識，日後將運動與商業結合，持續為香港劍擊運動領域作出貢獻。

對於即將舉行的亞運，他表示劍擊隊已做好準備，自己可能會再分配時間在學業中，「係會忙左啲，少左啲休息時間，但港大比我哋嘅課程都會彈性啲，就算岀外比賽都有安排嘅」。

除了工商管理，乒乓球港隊殘疾運動員王愉程就選擇文學士課程。在2022年芬蘭公開賽中摘得二銅、2021年巴林亞洲青少年殘運會中獲得一金一銀的她表示，自己本身患有「先天性結締組織異常」，「好容易肌肉攰，做好多野都好困難，但可以實現到自己理想，我都會努力做。」她表示夢想成為一名老師，「希望用我自身經歷去鼓勵到下一代人」。

港大收生及國際生交流事務總監嚴志堅表示，今次計劃收到不少運動員的提名，港大亦會特別設計課程，以支援運動員較忙的日程，「知道佢哋可能要岀去海外比賽或者練習，時間會好忙，我哋都會畀佢哋支援，可能第一個學期好忙，就第二個學期先開始返學，或者喺海外時，教授同助教都畀佢哋個人輔助，唔需要太長時間去完成個學業。」他表示，8位運動員亦獲頒發40萬元的「香港大學李兆基頂尖運動員獎學金」。

嚴志堅表示，港大會彈性安排運動員的課程，讓他們「雙軌發展」。（盧翊銘攝）

入讀工商管理學學士課程的運動員：



羽毛球 謝影雪

劍擊（佩劍） 何思朗

三項鐵人 賀思樂

欖球 Liam Martin Doherty

田徑 林銘夫

乒乓球 黃凱彤



入讀文學士課：



殘疾人乒乓球 王愉程



入讀社會科學學士課程：



乒乓球 林兆恆

