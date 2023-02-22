財政預算案．直播｜新一年賣地計劃料推12幅住宅地　涉逾2萬伙

【財政預算案2023/電子消費券/派糖/博彩稅/足智彩/陳茂波/減稅/扣稅/差餉寛減/免稅額】財政司司長陳茂波將於今日（22日）上午11時，在立法會宣讀新一份《財政預算案》。據了解，政府會繼續派消費券，但金額比去年一萬元大減一半至5000元；派糖措施例如退稅、寬免差餉等，亦會「減糖」；消息又指，當局亦會增加與足球相關的博彩稅。

《香港01》將直播現場情況，並持續更新最新公布內容。



2023年2月22日，陳茂波宣讀新一份《財政預算案》



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【12:40】

2023/24年度會推出12幅住宅地，連同其他重建及鐵路項目，料可提供2萬550伙。

2023年2月22日，陳茂波宣讀新一份《財政預算案》，市民反應各異



【12:30】政府將制訂「文藝創意產業發展藍圖」，香港將成為2024年「粵港澳大灣區文化藝術節」的主辦城市，陳茂波指將撥款2000萬元以舉辦該藝術節。預計將有5000名本港及內地藝術家和藝文同業參與，並會吸引十四萬名觀眾。他建議自下一財政年度開始的五年，一共撥出1.35億元，支持香港表演藝團和藝術家到大灣區參與演出及創作，預計每年將有1000名本地藝術家參與，吸引四萬名區內觀眾。

他又宣布，向「創意智優計劃」注資5億元，支持香港創意產業的發展，鼓勵更多具創意及文化底蘊的跨界別、跨領域合作項目，並支持本地電視台與內地或亞洲團隊聯合製作綜藝電視節目，提升香港流行文化的影響力。

政府將推出「專上學生金融科技實習計劃」，為本地及大灣區的專上學生提供資助。透過計劃，學生可以在本港或大灣區的金融科技企業，取得跨境實習工作經驗，及早培養他們投身金融科技事業的興趣，藉此壯大本地的金融科技人才庫。

「提升保險業和資產財富管理業人才培訓先導計劃」則會延長計劃三年，以培養更多業界人才並提升從業員的專業能力。

「海運及空運人才培訓基金」會注資二億元，加強物流業人才培訓，推動高端、高增值及智慧物流的發展，並鼓勵業界與大專院校及專業團體合作，吸引更多年輕人入行。今年會推出「海事人才培訓資助計劃」，為有志投身海事法律工作的青年提供見習機會，以培育更多本地海事律師。

而香港國際航空學院與內地院校合作推出的「大灣區青年航空業實習計劃」的首年名額，將會由三百增至四百五十名，以培育更多青年投身航空業，應付香港及內地航空業的長遠人力需求。

陳茂波形容「中學IT創新實驗室」及「奇趣IT識多啲」計劃推出以來，反應踴躍，故會增撥三億元，在未來三個學年，繼續向每所公帑資助中學，提供最多100萬元的資助，以舉辦與資訊科技相關的課外活動。

政府會與專上院校合作，推行兩年先導計劃，為就讀建造業相關的兼讀制學位課程的學員，提供在職培訓津貼，預計需撥款約一億元。政府亦會預留700萬元，與香港建造學院合作，推出為期兩年的「先聘請後培訓」資助計劃，為選擇就讀建造業安全主任課程的學員，提供在職培訓津貼。

▼陳茂波歷年財政預算案封面顏色▼



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【12:10】政府計劃未來先在政府發行的綠色債券和基礎建設債券中，撥出一定比例優先供強積金基金投資，為強積金計劃成員提供多一個投資選項。

陳茂波指，下年度會發行不少於500億元銀色債券及150億元綠色零售債券，在促進市場發展的同時，為市民提供回報穩定的投資選項。

他說，機管局將會推出一系列措施，包括減免機場費用、為復辦或新開辦航線提供誘因，以及舉辦大型推廣活動。同時，政府正與機管局檢視航空業中長期的人手短缺問題，並尋求解決方案。

機管局正計劃在機場島建設新的航空商業園，並與珠海當局探討在珠海建立航空產業工業園的可行性。政府亦擬容許就購置飛機的開支扣稅，以及擴闊租約種類和租賃活動涵蓋的範圍，將於今年第四季向立法會提交有關條例草案。

【12:15】陳茂波指，正積極爭取加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），讓香港構建更完備的貨物供應鏈，並吸引更多香港企業到RCEP成員投資，帶動區內貨物貿易、投資及相關建設，提升香港作為區內貿易中心的地位。

為進一步協助港商及投資者開拓市場，自23／24年度起的五個財政年度，政府會向貿發局增撥合共5.5億元，協助香港企業把握「一帶一路」倡議和粵港澳大灣區建設的機遇，以及開拓新興市場，並加強環球推廣。

他又建議在「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」（「BUD專項基金」）再注資五億元，同時推出「BUD專項基金」—申請易，以加快審批申請，讓更多中小企利用資助發展業務。另外，他建議向香港生產力促進局撥款一億元，在未來五年加強協助中小企申請政府資助的服務。

律政司將爭取落實及推廣大灣區內通用的線上調解平台，為區內民眾和企業，提供更省時便捷及具成本效益的線上方式，解決跨境糾紛。

▼財政預算案．市民關注再派消費券及如何促進旅遊業▼▼財政預算案．續支援基層▼



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【12:00】陳茂波指，為進一步加強人工智能、量子科技等前沿科技領域的基礎研究，更好實現「從零到一」的基礎科研能力，會預留30億元推動相關建設，特別是發揮香港作為國際科研合作平台的獨特優勢，引進來自內地及世界各地的創科領軍人才、科研團隊和企業，促進跨領域的科研合作。

他又指，政府打算設立一所微電子研發院（研發院），推動本港微電子的發展，冀能成為亞太區內支援微電子發展的領先機構。研發院亦會強化與大學、研發中心和業界的合作，加快「從一到N」的科技成果轉化，凝聚海內外相關專才，加強培育本地科研人才，進一步完善創科生態系統。

陳茂波指，會繼續與內地探討各項擴容增量方案和優化安排，例如優化「粵港澳大灣區跨境理財通」、債券通，以及進一步擴大滬深港通合資格證券的範圍。政府亦會研究為境外投資者提供更多風險管理產品，包括在港發行國債期貨，為香港資本市場持續注入新動力。

他亦透露，港交所經諮詢市場後，將於今年第一季實施先進科技公司上市制度，拓寬發行人上市渠道。港交所亦將於今年內就GEM提出具體改革建議。而港交所亦會與證監會探討進一步優化上市規則，包括發行人回購股票後的相關安排，稍後將對《公司條例》作出修改。

港交所亦將探討一系列優化交易機制的建議，包括探索市場在惡劣天氣下繼續運作的安排、檢視自行成交防範功能及相關限制，以便利投資者交易和配合市場發展趨勢。

陳茂波指，會在未來三年向投資推廣署提供一億元，吸引更多家族辦公室來港。財經事務及庫務局已成立督導小組，重點項目包括於三月底舉辦「裕澤香江」高峯論壇，以及為相關財富管理人員提供專門培訓。

他又指，金管局正與泰國央行合作，探討讓兩地旅客分別以香港的「轉數快」及泰國的「PromptPay」在當地付款，為旅客提供多一個安全、快捷及有效的支付選擇。

▼2022年8月7日 消費券2022第二階段首輪發放市面情況▼



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【11:45】陳茂波指，將成立「綠色科技及金融發展委員會」，邀請綠色科技、綠色金融、綠色標準認證等業界代表協助制訂行動綱領，推動香港發展為國際綠色科技及金融中心。政府將在今年年底舉辦「國際綠色科技周」，匯聚相關產業代表、企業及投資者。

他又指，會引入公司遷冊機制，便利在外地註冊的公司，特別是業務以亞太區為核心的企業，將註冊地遷至香港，善用香港的優良營商條件和專業服務。政府將於二零二三／二四年度內進行諮詢，並提交有關立法建議。

陳又指，勞福局正更新「人才清單」，以反映各個不同專業的人手需求情況，預計下月完成。勞福局亦將於今年年中開展新一輪人力資源推算，協助政府就整體人力需求制訂適切的策略。

而為進一步豐富人才庫及吸引更多新資金落戶香港，陳茂波宣布會引入新的「資本投資者入境計劃」，申請人須將一定金額的資產，投放在本地市場，但不包括物業投資。在通過審批後，便可來港居住及發展。計劃的細節將於稍後公布。

科技園公司的「科技企業投資基金」將增資四億元，幫助更多具潛質的科技初創企業。

▼財政預算案．續支援基層及一般市民▼



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【11:30】陳茂波指，會預留約2億元提升「智方便」平台的運作，為市民提供更方便的一站式數碼服務，改善用戶體驗。又指「智方便」的更廣泛使用，將會進一步推動「智慧政府」以至整個社會的數碼轉型。

他又建議建議電訊網絡營辦商就將來投得的無線電頻譜而須繳付的頻譜使用費，將可獲稅務扣除。

他又指，正處起始期的第三代互聯網（Web3）同樣潛力龐大，數碼港在今年初已成立Web3基地，宣布會撥款5000萬元加速推動Web3生態圈的發展，包括舉辦國際大型研討會，讓業界和企業更掌握前沿發展，推動跨界別業務合作，並舉辦更多青年工作坊。

由於虛擬資產是Web3生態圈的重要一環，下一步將成立並領導一個虛擬資產發展專責小組，成員包括相關決策局、金融監管機構，以及市場人士，就行業的可持續和負責任發展，向政府提交建議。

▼財政預算案．政府推動吸納人才▼



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【11:25】他又宣布，會減免100%利得稅，上限6000元，約13萬4000個企業受惠，料少收7.2億稅收。另會減免首兩季非住宅物業差餉每戶每季1000元，約43萬戶受惠，料少收7.4億稅收。

7月起，寬減現時適用於政府處所合資格租戶、地政總署轄下合資格短期租約及豁免書的百分之五十租金和費用，為期六個月至今年年底。政府收入將減少約10億元。

政府會向合資格客運營辦商和持牌旅行代理商提供百分百貸款擔保，預計一共會涉及約27億元的貸款擔保額，並有望於今年四月內推出，計劃詳情稍後公布。

他又指，寬減2022/23課稅年度百分之百的薪俸稅和個人入息課稅，上限為6000元，全港190萬名納稅人受惠。有關扣減會在2022／23課稅年度的最終應繳稅款反映。政府收入將減少85億元。

另會寬減23／24年度首兩季的差餉，住宅物業以每戶每季1000元為上限，估計涉及303萬個住宅物業，政府收入將減少52億元。

向綜援發放約半個月金額的額外款項，標準金額、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼等亦一樣，額外開支約21億2100萬元。在職家庭津貼亦會作相若安排，額外開支約1.16億元。

交通津貼亦會延至10月底，市民每月超出200元的實際公共交通開支提供三分之一的補貼，以每月500元為上限，涉及額外開支約10億8000萬元，估計每月惠及約350萬名市民。

政府亦會代參加2024年的DSE考生代交考試費，而每個合資格電力住宅用戶戶口提供1000元的電費補貼，涉及約29億元。現行向此等戶口提供每月50元的電費紓緩金計劃，將延長至2025年年底，涉及約35億元，約290萬個住宅用戶將可受惠。

2023/24課稅年度起，增加子女基本免稅額及子女出生課稅年度的額外免稅額，由現時的12萬元增至13萬元，估計將惠及32.4萬納稅人，每年稅收減少6.1億元。

【11:20】陳茂波宣布，推出「開心香港」Happy Hong Kong活動，在全港多個地區舉辦的大型「美食市集」，旅發局將在夏季籌辦以維港為舞台的大型海陸嘉年華，全球不同地方的表演團體將呈獻舞蹈、音樂、街頭表演等。

陳茂波又指，會再向合資格的18歲以上市民，派發5000元消費券，分兩期派發，最快4月先收到第一期的3000元。

▼財政預算案．2021年6月28日中醫醫院啟動儀式▼



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【11:15】他又指，會力吸旅客「省靚」香港招牌，包括預留一億元支持舉辦更多國際盛事，而旅發局會有逾2.5億元推廣香港，包括香港首次舉辦的「香港流行文化節」。此外，香港美酒佳餚巡禮、香港國際龍舟邀請賽、香港單車節及七人攬球賽、巴塞爾藝術節等，都會繼續舉辦。

陳茂波指，會政府會繼續與貿發局合辦年度高峯論壇，大力宣傳香港作為「一帶一路」功能平台和重要節點。並會向旅發局額外撥款約二億元，讓其加大力度爭取更多不同規模及類型的國際會議與展覽在港舉行，涵蓋金融、創科和醫學等範疇，吸引高增值旅客，令香港成為區內首選會展旅遊目的地。

金管局下月會聯同巴塞爾銀行監管委員會在港舉辦銀行監管國際會議，並正與國際清算銀行商討於下半年在港舉辦中央銀行行長會議。至於在去年十一月首辦的國際金融領袖投資峯會，今年會再度舉辦，展示香港的獨特優勢及投資環境。

【11:00】陳茂波正式於立法會宣讀新一份財政預算案。

他指今年主題是「穩中躍進 共拓繁榮新願景」，今年繼續採取「中間偏鬆姿態」，繼續是一份「赤字預算」。他指，預算有超過八成用在市民及中小企身上，照顧市民，加固復甦動力。

他又回顧2022年經濟，去年香港整體貨物出口實質顯著下跌百分之13.9，整體經濟在2022年收縮3.5%。

至於新一年的前瞻，預測今年香港經濟會明顯反彈，全年實質增長3.5%至5.5%之間，通脹率則在2.5至2.9%。

他又指，香港在2024年至2027年的經濟增長，平均每年3.7%，高於疫情前10年，每年約2.8%的增長趨勢。

▼財政預算案．煙民關注會否加煙稅▼



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【10:50】據政府網站，新一份預算案會分為「全速復蘇」、「高質量發展」、「創造容量」、「土地房屋」、「宜居城市」、「關愛共融」、「公共財政」等範疇。

【10:45】有消息指，政府會上調煙草稅，每支煙加稅約八毫子，較現時提升約四成。

【10:30】據了解，政府會在新一份預算案，公布繼續派發消費券，但金額料只及去年一萬元的一半，即5000元。而當局亦有呼應部份政黨要求，提高與足球相關的博彩稅，至於退稅、差餉寛免等的措施，則會「減糖」。

陳茂波在FB專頁發相，指將於立法會發表新一屆政府的首份《財政預算案》，「這也是香港擺脫疫情困擾後的首份預算案，希望能在復蘇初段鞏固信心，創造條件加速向前，全力拼經濟，盡力惠民生。」

▼財政預算案．提高博彩稅與否成焦點▼

