財政預算案．直播｜消費券減半考慮財政負擔　陳茂波：要適度用錢

【財政預算案2023/電子消費券/派糖/博彩稅/足智彩/陳茂波/減稅/扣稅/差餉寛減/免稅額】財政司司長陳茂波將於今日（22日）上午11時，在立法會宣讀新一份《財政預算案》。政府會繼續派消費券，但金額比去年一萬元大減一半至5000元；派糖措施例如退稅、寬免差餉等，亦會「減糖」。當局亦向煙民和馬會「開刀」，前者加煙稅三成，即每支香煙加稅六毫子；而足球博彩稅每年額外徵收24億元，為期五年，即合共多數120億。陳茂波下午舉行記者會交代預算案內容，《香港01》直播。



【15:10】陳茂波在下午舉行記者會指，預算案在個人措施方面收窄，是因財政考慮，以及來年有赤字，希望大家諒解。

【13:15】陳茂波在結語時提及，「過去三年，大家都過了不容易的生活，難免會有鬱悶的時候。隨著疫情過去，大家自由出行，大型盛事相繼復辦，我見到好多市民都開懷起來。一張張笑臉是因為人與人之間的重新結連、珍惜彼此。這個情景觸動了我，因而催生了「開心香港」活動，希望透過多姿多彩的活動，讓大家和親友一起參與，分享更多開心愉快的時光。」

他又指，「開心可以就在咫尺。就像過去這段日子，多了朋友喜歡在本地深度遊，發現香港的郊野景色別緻怡人、不少歷史建築風格優雅，還發掘了很多地區美食。每一個發現，都成為他們愉快的回憶。其實，只要用心感受，就會看到香港有很多值得我們珍愛的地方。」

陳又指，近期多次外訪，亦接待了不少外賓，深刻感受到外界對香港有不少誤解，其中有不少源自對香港偏頗的報導。「畢竟，香港有三年多與外界的往來受到阻礙，很多人都未能親身來港。往後，向外展示香港新優勢的工作十分重要，而在複雜多變的國際關係中，我們更加需要堅持說出香港實在的情況，締結更多的友誼。我們會盡全力，也需要社會各界多給一分關注、多出一分力。歷史告訴我們，任它風高浪急、波濤轉折，香港人往往都能轉危為機，成就更美好的發展。」

最後，他重申「就如習近平主席七一重要講話中所指，未來五年是香港開創新局面、實現新飛躍的關鍵期。香港的未來是機遇與挑戰並存，機遇大於挑戰。在中華民族偉大復興的新征程上，香港有著獨特而重要的角色，可以發揮難以替代的作用，我對香港的未來充滿信心。

香港人從來不怕挑戰。挑戰，催生出更大的創意與能力。過去數十年的香港故事，就是克服一個又一個的挑戰，攀上一個又一個的高峰。香港的成功故事，一直有著大家每一位，未來亦需要大家繼續努力，成就彼此。各位市民，我可以肯定的說，在新時代、新階段、新征程上的香港，一定會更好！」

重溫陳茂波宣讀《財政預算案》完整片段：



【13:10】他又指，除二三／二四年度錄得赤字外，餘下四個年度均可達致盈餘。非經營帳目則會在二零二三／二四至二零二六／二七年度錄得赤字，但在二零二七／二八年度可達致盈餘。他又估計經營帳目在二零二三／二四年度及二零二四／二五年度將會錄得赤字，其後年度均為盈餘。上述預測未有計及未來四年政府可能推出的退稅及紓緩措施。

他預計至二零二八年三月底，財政儲備為9837億元，相當於本地生產總值百分之二十五點六，或約十四個月的政府開支。

陳茂波強調，以過去香港在逆境時的財政狀況作為參考，認為目前財政儲備水平是穩健的。

他又建議成立基礎建設債券計劃，並研究讓公眾有機會參與認購，讓市民對支持香港長遠發展的項目既有「參與感」，亦有「獲得感」。我將會在二零二三／二四年度向立法會提交有關建議。他又強調，即使未來進一步發債，仍會致力維持政府債務佔本地生產總值的比率在相對較低水平，預計到二零二七／二八年中期預測的尾段時，相關比率仍會低於百分之十。他重申繼續恪守量入為出的財政紀律，發債所得的資金不會用作支付經常開支。

基層市民觀看《財政預算案》宣讀：



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【13:05】陳茂波公布上個財年的修訂預算，收入的修訂預算為6038億元，較原來預算低百分之15.7，即1121億元，主因是地價和印花稅的收入均較預期少。

地價收入為711億元，較原來預算大幅減少489億元，主要是因部分土地成交價較預期低，以及部分賣地計劃取消。印花稅收入為670億元，較原來預算低460億元，亦遠較過去年度為少，主要是由於物業和股票市場疲弱，成交下跌。利得稅的收入為1620億元，較原來預算少57億元，主要原因是去年經濟環境困難，緩繳暫繳税所涉款額有所上升。薪俸稅的收入為757億元，較原來預算多2億元，主要是由於薪酬水平有所上升。

他預計22/23年度綜合赤字為1398億元，財政儲備在今年3月底預計為8173億元。

而公務員編制在本年度繼續零增長，在公務員編制維持現有水平的情況下，部門通過重訂工作優次、內部調配、精簡程序及提升效率，推展政府各項新政策及措施。

他又提及，2022年《施政報告》中宣布的主要政策措施，共涉及約278億元經營開支及291億元非經營開支。

23/24年度經常開支將輕微上升百分之三點三，至5602億元，其中民生有關政策範疇包括醫療衞生、社會福利和教育方面，合共達3294億元，佔經常開支百分之五十九。非經常開支則大幅下調百分之五十三，至693億元。 23／24年度政府整體開支將會下降百分之六至7610億元，相對名義本地生產總值的佔比下降至百分之二十五。

23/24年度政府將維持公務員編制零增長的目標，預計在明年三月底，公務員編制仍為約十九萬七千個職位。

他又宣布，不會調整薪俸稅及利得稅，但會額外向馬會每年徵收24億元足球博彩稅，為期五年。他又指，這安排已充分考慮本港博彩事業面對的外部激烈競爭，香港賽馬會亦承諾不會減少其對本地慈善事業的承擔。

陳茂波又指，23／24年度的總收入預計為6,424億元。其中入息及利得稅預計為2,637億元，較上年度修訂預算上升百分之六點四。以來年的賣地計劃和土地供應目標為依據，地價收入預計為850億元，較上年度修訂預算上升約百分之二十。印花稅收入預計為850億元，較上年度修訂預算上升百分之二十七。

連同23／24年度政府債券發行額約650億元，年度赤字預計為544億元，財政儲備亦將下降至7,629億元，相等於十二個月政府開支。

2023年2月22日，陳茂波宣讀新一份《財政預算案》



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【13:00】陳說，增撥資源協助有特殊需要(SEN)的學前兒童，將「第一層支援服務」恆常化，並擴展到接近900間學前教育機構，同時與支援輕度殘疾學前兒童的「到校學前康復服務」融合，以跨專業服務團隊和校本綜合模式，為有不同程度特殊需要的學前兒童提供全面、及時的支援。

今年第三季把「長者社區照顧服務券試驗計劃」恆常化，受惠人數將由現時的8000人增加至25／26年度的1.2萬人，涉及經常開支每年約9億元。政府亦會於未來五年新增16間長者鄰舍中心，並於今年第四季擴展全數200多間長者地區中心和長者鄰舍中心的服務範圍，涵蓋退休生活規劃和樂齡科技推廣。

第三季起擴大「離院長者綜合支援計劃」，每年受惠人數由現時約三萬三千人增至四萬五千人，其中可被轉介至家居照顧服務的人數由約九千人增至一萬一千人，涉及經常開支每年約七千四百萬元。

陳又指會大力支援「照顧者」，經濟援助方面，由今年十月起，政府會把兩項低收入照顧者生活津貼恆常化，並增加每月津貼金額，涉及的開支每年約4.3億元。政府亦會在今年第三季設立照顧者支援專線，由專業社工提供緊急支援、情緒輔導及外展等服務。

他又建議提高僱主為其六十五歲或以上僱員所作自願性強積金供款的稅務扣減，由現時該等開支的百分之一百增至百分之二百，既鼓勵僱主繼續聘用年長僱員，亦增加銀髮族的退休儲蓄。

二零二二年《施政報告》建議提供更多誘因，鼓勵發展商於私人發展項目內興建和營運安老院。經檢視後，除了繼續豁免這些私營安老院所涉的樓面面積地價外，政府決定提高每個發展項目能受惠的安老院舍面積，並建議進一步寬免該等樓面計入項目可容納的最高樓面面積，希望能增加優質私營安老院的供應。優化措施會在今年第二季內推出，試行三年再作檢討。此外，發展局和勞福局會為殘疾人士院舍制訂同類計劃，以鼓勵市場提供更多優質私營院舍。

為鼓勵市民參與水務署的「分間單位安裝獨立水錶計劃」，水務署會豁免在該計劃下每個獨立水錶的水費按金，亦會豁免提供水錶的費用。每個獨立水錶帳戶會有獨立水費單供繳交水費，以及每四個月首十二立方米免費的用水量。

【12:58】陳茂波指，煙草稅佔零售價62%，低於世衞建議的75%，建議調煙草稅，每支香煙加稅6毫子，即加稅約三成。他指，政府目標是本港吸煙率會由9.5%降至7.8%。新煙稅即日生效。

政府計劃向中醫藥發展基金注資五億元，在今年度起支持基金就策略性主題委託大型培訓、研究及推廣，推展更多提升行業能力的項目，包括為香港首間預計於2025年開始投入服務的中醫醫院做好準備。

他又指，文化體育及旅遊局正研究把官涌市政大廈部分未善用的樓層改建成為「城市運動體育中心」，提供適合攀登及滑板等運動的場地。

由23/24學年起，職業訓練局會推出為期兩年的先導計劃，讓中學生及早接觸職專教育，發掘興趣。政府會由該學年起恆常推出應用教育文憑課程，以取代現有的毅進文憑課程，並會繼續檢視「應用學位課程先導計劃」的推行情況，積極研究推出更多課程，進一步強化職專教育在專上教育層面的進階路徑。

政府會預留一億元加強支持婦女發展及相關工作，包括協助婦女在就業市場轉型；就照顧子女或長者提供培訓；以及就關注工作與生活平衡及精神健康等範疇，舉辦交流學習活動

【12:55】陳茂波指，在新能源運輸基金下預留二億元，與專營巴士公司及其他持份者合作，在今年開展氫燃料電池雙層巴士及重型車輛的試驗，全面測試在本地環境下運作的可行性。政府亦預留3.5億元，資助四間港內航線的渡輪營辦商建造及試驗電動渡輪和相關充電設施，以測試在港內應用電動渡輪的技術及商業可行性，預計試驗於明年開展。

政府會為的士業界提供百分百擔保的貸款計劃，以鼓勵的士車主將現有的士替換為純電動的士。預計有關建議涉及的貸款總擔保額約為64億元，計劃詳情會稍後公布。

他指會在23／24年度增加6200百萬元撥款，逐步為更多公私營場所，包括食物工場、街市、酒店、大型商場等收集廚餘，以及擴大在公共屋邨收集廚餘的試驗計劃至一百座樓宇，覆蓋約十五萬名居民，既能減少棄置在堆填區有氣味的廚餘，亦可以把廚餘送往有機資源回收中心，轉化為再生能源。

漁護署未來兩、三年會陸續推出優化郊野公園設施，以及研究樹頂歷奇及修葺戰時遺跡，作開放式博物館等構思。

【12:50】他又指，已預留3000萬元，由發展局研究成立建築研發及測試中心，並進行規劃及初步設計。中心將為創新物料、建造方法和技術等進行研發、制訂標準、提供測試及發出認證，帶領建造業界創新，吸引研發人才在港發展。中心亦會利用香港的獨特優勢，為國家的建造和有關產品標準與國際市場接軌提供平台。

他亦預留3000萬元，研究於青衣一幅約3公頃土地興建首座先進建造業產業大樓，進行規劃及初步設計，以及為其營運模式提出建議。構思中的多層大樓可提供場地，給營運者設立鋼筋預製工場、機電裝備合成加工場及預製生產工場等用途。

另亦已預留1500萬元，研究及落實加強「組裝合成」組件供應鏈的措施，以推展2022年《施政報告》的新舉措。研究範圍包括「組裝合成」組件生產、運送、貯存和認證等事宜，亦會探討於北部都會區設立生產和貯存用地，及促進與大灣區的協作和完善「組裝合成」供應鏈。

【12:40】陳茂波指，會率先就區內旗艦創科項目新田科技城的發展方案和土地規劃布局，在第二季展開諮詢，當中包括150公頃新創科用地。另外，落馬洲河套區港深創科園首三座大樓，會由2024年年底起陸續落成。而新田科技城首批新創科土地平整工程，亦會在同年動工。這些新增的空間資源，將有助招攬海內外創科企業落戶香港。

他又指，敲定中部水域人工島更詳細的規劃設計概念後，政府會為人工島項目研究合適的財務安排、審視各融資選項及其經濟效益，和社會一起探討最合適的方案。

他又透露，2023/24年度會推出12幅住宅地，連同其他重建及鐵路項目，料可提供2萬550伙。賣地計劃共有三幅商業用地及三幅工業用地，提供約20萬平方米商業樓面面積和17萬平方米工業樓面面積。

至於「私人發展商參與興建資助房屋先導計劃」鼓勵發展商興建資助出售單位，以指定市價折扣率售予合資格人士，政府正在制訂先導計劃的政策框架，並計劃在今年稍後時間公布。

陳又指，所有樓市辣招不會撤銷，但會調低從價印花稅稅階，減輕首置買家負擔。有關調整將按今日在憲報刊發的《公共收入保障令》即日生效，預計這項措施將會令3.7萬名買家受惠，政府每年因而少收約19億元。

2023年2月22日，陳茂波宣讀新一份《財政預算案》，市民反應各異



【12:30】政府將制訂「文藝創意產業發展藍圖」，香港將成為2024年「粵港澳大灣區文化藝術節」的主辦城市，陳茂波指將撥款2000萬元以舉辦該藝術節。預計將有5000名本港及內地藝術家和藝文同業參與，並會吸引十四萬名觀眾。他建議自下一財政年度開始的五年，一共撥出1.35億元，支持香港表演藝團和藝術家到大灣區參與演出及創作，預計每年將有1000名本地藝術家參與，吸引四萬名區內觀眾。

他又宣布，向「創意智優計劃」注資5億元，支持香港創意產業的發展，鼓勵更多具創意及文化底蘊的跨界別、跨領域合作項目，並支持本地電視台與內地或亞洲團隊聯合製作綜藝電視節目，提升香港流行文化的影響力。

政府將推出「專上學生金融科技實習計劃」，為本地及大灣區的專上學生提供資助。透過計劃，學生可以在本港或大灣區的金融科技企業，取得跨境實習工作經驗，及早培養他們投身金融科技事業的興趣，藉此壯大本地的金融科技人才庫。

「提升保險業和資產財富管理業人才培訓先導計劃」則會延長計劃三年，以培養更多業界人才並提升從業員的專業能力。

「海運及空運人才培訓基金」會注資二億元，加強物流業人才培訓，推動高端、高增值及智慧物流的發展，並鼓勵業界與大專院校及專業團體合作，吸引更多年輕人入行。今年會推出「海事人才培訓資助計劃」，為有志投身海事法律工作的青年提供見習機會，以培育更多本地海事律師。

而香港國際航空學院與內地院校合作推出的「大灣區青年航空業實習計劃」的首年名額，將會由三百增至四百五十名，以培育更多青年投身航空業，應付香港及內地航空業的長遠人力需求。

陳茂波形容「中學IT創新實驗室」及「奇趣IT識多啲」計劃推出以來，反應踴躍，故會增撥三億元，在未來三個學年，繼續向每所公帑資助中學，提供最多100萬元的資助，以舉辦與資訊科技相關的課外活動。

政府會與專上院校合作，推行兩年先導計劃，為就讀建造業相關的兼讀制學位課程的學員，提供在職培訓津貼，預計需撥款約一億元。政府亦會預留700萬元，與香港建造學院合作，推出為期兩年的「先聘請後培訓」資助計劃，為選擇就讀建造業安全主任課程的學員，提供在職培訓津貼。

▼陳茂波歷年財政預算案封面顏色▼



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【12:10】政府計劃未來先在政府發行的綠色債券和基礎建設債券中，撥出一定比例優先供強積金基金投資，為強積金計劃成員提供多一個投資選項。

陳茂波指，下年度會發行不少於500億元銀色債券及150億元綠色零售債券，在促進市場發展的同時，為市民提供回報穩定的投資選項。

他說，機管局將會推出一系列措施，包括減免機場費用、為復辦或新開辦航線提供誘因，以及舉辦大型推廣活動。同時，政府正與機管局檢視航空業中長期的人手短缺問題，並尋求解決方案。

機管局正計劃在機場島建設新的航空商業園，並與珠海當局探討在珠海建立航空產業工業園的可行性。政府亦擬容許就購置飛機的開支扣稅，以及擴闊租約種類和租賃活動涵蓋的範圍，將於今年第四季向立法會提交有關條例草案。

【12:15】陳茂波指，正積極爭取加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），讓香港構建更完備的貨物供應鏈，並吸引更多香港企業到RCEP成員投資，帶動區內貨物貿易、投資及相關建設，提升香港作為區內貿易中心的地位。

為進一步協助港商及投資者開拓市場，自23／24年度起的五個財政年度，政府會向貿發局增撥合共5.5億元，協助香港企業把握「一帶一路」倡議和粵港澳大灣區建設的機遇，以及開拓新興市場，並加強環球推廣。

他又建議在「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」（「BUD專項基金」）再注資五億元，同時推出「BUD專項基金」—申請易，以加快審批申請，讓更多中小企利用資助發展業務。另外，他建議向香港生產力促進局撥款一億元，在未來五年加強協助中小企申請政府資助的服務。

律政司將爭取落實及推廣大灣區內通用的線上調解平台，為區內民眾和企業，提供更省時便捷及具成本效益的線上方式，解決跨境糾紛。

▼財政預算案．市民關注再派消費券及如何促進旅遊業▼▼財政預算案．續支援基層▼



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【12:00】陳茂波指，為進一步加強人工智能、量子科技等前沿科技領域的基礎研究，更好實現「從零到一」的基礎科研能力，會預留30億元推動相關建設，特別是發揮香港作為國際科研合作平台的獨特優勢，引進來自內地及世界各地的創科領軍人才、科研團隊和企業，促進跨領域的科研合作。

他又指，政府打算設立一所微電子研發院（研發院），推動本港微電子的發展，冀能成為亞太區內支援微電子發展的領先機構。研發院亦會強化與大學、研發中心和業界的合作，加快「從一到N」的科技成果轉化，凝聚海內外相關專才，加強培育本地科研人才，進一步完善創科生態系統。

陳茂波指，會繼續與內地探討各項擴容增量方案和優化安排，例如優化「粵港澳大灣區跨境理財通」、債券通，以及進一步擴大滬深港通合資格證券的範圍。政府亦會研究為境外投資者提供更多風險管理產品，包括在港發行國債期貨，為香港資本市場持續注入新動力。

他亦透露，港交所經諮詢市場後，將於今年第一季實施先進科技公司上市制度，拓寬發行人上市渠道。港交所亦將於今年內就GEM提出具體改革建議。而港交所亦會與證監會探討進一步優化上市規則，包括發行人回購股票後的相關安排，稍後將對《公司條例》作出修改。

港交所亦將探討一系列優化交易機制的建議，包括探索市場在惡劣天氣下繼續運作的安排、檢視自行成交防範功能及相關限制，以便利投資者交易和配合市場發展趨勢。

陳茂波指，會在未來三年向投資推廣署提供一億元，吸引更多家族辦公室來港。財經事務及庫務局已成立督導小組，重點項目包括於三月底舉辦「裕澤香江」高峯論壇，以及為相關財富管理人員提供專門培訓。

他又指，金管局正與泰國央行合作，探討讓兩地旅客分別以香港的「轉數快」及泰國的「PromptPay」在當地付款，為旅客提供多一個安全、快捷及有效的支付選擇。

▼2022年8月7日 消費券2022第二階段首輪發放市面情況▼



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【11:45】陳茂波指，將成立「綠色科技及金融發展委員會」，邀請綠色科技、綠色金融、綠色標準認證等業界代表協助制訂行動綱領，推動香港發展為國際綠色科技及金融中心。政府將在今年年底舉辦「國際綠色科技周」，匯聚相關產業代表、企業及投資者。

他又指，會引入公司遷冊機制，便利在外地註冊的公司，特別是業務以亞太區為核心的企業，將註冊地遷至香港，善用香港的優良營商條件和專業服務。政府將於二零二三／二四年度內進行諮詢，並提交有關立法建議。

陳又指，勞福局正更新「人才清單」，以反映各個不同專業的人手需求情況，預計下月完成。勞福局亦將於今年年中開展新一輪人力資源推算，協助政府就整體人力需求制訂適切的策略。

而為進一步豐富人才庫及吸引更多新資金落戶香港，陳茂波宣布會引入新的「資本投資者入境計劃」，申請人須將一定金額的資產，投放在本地市場，但不包括物業投資。在通過審批後，便可來港居住及發展。計劃的細節將於稍後公布。

科技園公司的「科技企業投資基金」將增資四億元，幫助更多具潛質的科技初創企業。

▼財政預算案．續支援基層及一般市民▼



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【11:30】陳茂波指，會預留約2億元提升「智方便」平台的運作，為市民提供更方便的一站式數碼服務，改善用戶體驗。又指「智方便」的更廣泛使用，將會進一步推動「智慧政府」以至整個社會的數碼轉型。

他又建議建議電訊網絡營辦商就將來投得的無線電頻譜而須繳付的頻譜使用費，將可獲稅務扣除。

他又指，正處起始期的第三代互聯網（Web3）同樣潛力龐大，數碼港在今年初已成立Web3基地，宣布會撥款5000萬元加速推動Web3生態圈的發展，包括舉辦國際大型研討會，讓業界和企業更掌握前沿發展，推動跨界別業務合作，並舉辦更多青年工作坊。

由於虛擬資產是Web3生態圈的重要一環，下一步將成立並領導一個虛擬資產發展專責小組，成員包括相關決策局、金融監管機構，以及市場人士，就行業的可持續和負責任發展，向政府提交建議。

▼財政預算案．政府推動吸納人才▼



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【11:25】他又宣布，會減免100%利得稅，上限6000元，約13萬4000個企業受惠，料少收7.2億稅收。另會減免首兩季非住宅物業差餉每戶每季1000元，約43萬戶受惠，料少收7.4億稅收。

7月起，寬減現時適用於政府處所合資格租戶、地政總署轄下合資格短期租約及豁免書的百分之五十租金和費用，為期六個月至今年年底。政府收入將減少約10億元。

政府會向合資格客運營辦商和持牌旅行代理商提供百分百貸款擔保，預計一共會涉及約27億元的貸款擔保額，並有望於今年四月內推出，計劃詳情稍後公布。

他又指，寬減2022/23課稅年度百分之百的薪俸稅和個人入息課稅，上限為6000元，全港190萬名納稅人受惠。有關扣減會在2022／23課稅年度的最終應繳稅款反映。政府收入將減少85億元。

另會寬減23／24年度首兩季的差餉，住宅物業以每戶每季1000元為上限，估計涉及303萬個住宅物業，政府收入將減少52億元。

向綜援發放約半個月金額的額外款項，標準金額、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼等亦一樣，額外開支約21億2100萬元。在職家庭津貼亦會作相若安排，額外開支約1.16億元。

交通津貼亦會延至10月底，市民每月超出200元的實際公共交通開支提供三分之一的補貼，以每月500元為上限，涉及額外開支約10億8000萬元，估計每月惠及約350萬名市民。

政府亦會代參加2024年的DSE考生代交考試費，而每個合資格電力住宅用戶戶口提供1000元的電費補貼，涉及約29億元。現行向此等戶口提供每月50元的電費紓緩金計劃，將延長至2025年年底，涉及約35億元，約290萬個住宅用戶將可受惠。

2023/24課稅年度起，增加子女基本免稅額及子女出生課稅年度的額外免稅額，由現時的12萬元增至13萬元，估計將惠及32.4萬納稅人，每年稅收減少6.1億元。

【11:20】陳茂波宣布，推出「開心香港」Happy Hong Kong活動，在全港多個地區舉辦的大型「美食市集」，旅發局將在夏季籌辦以維港為舞台的大型海陸嘉年華，全球不同地方的表演團體將呈獻舞蹈、音樂、街頭表演等。

陳茂波又指，會再向合資格的18歲以上市民，派發5000元消費券，分兩期派發，最快4月先收到第一期的3000元。

▼財政預算案．2021年6月28日中醫醫院啟動儀式▼



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【11:15】他又指，會力吸旅客「省靚」香港招牌，包括預留一億元支持舉辦更多國際盛事，而旅發局會有逾2.5億元推廣香港，包括香港首次舉辦的「香港流行文化節」。此外，香港美酒佳餚巡禮、香港國際龍舟邀請賽、香港單車節及七人攬球賽、巴塞爾藝術節等，都會繼續舉辦。

陳茂波指，會政府會繼續與貿發局合辦年度高峯論壇，大力宣傳香港作為「一帶一路」功能平台和重要節點。並會向旅發局額外撥款約二億元，讓其加大力度爭取更多不同規模及類型的國際會議與展覽在港舉行，涵蓋金融、創科和醫學等範疇，吸引高增值旅客，令香港成為區內首選會展旅遊目的地。

金管局下月會聯同巴塞爾銀行監管委員會在港舉辦銀行監管國際會議，並正與國際清算銀行商討於下半年在港舉辦中央銀行行長會議。至於在去年十一月首辦的國際金融領袖投資峯會，今年會再度舉辦，展示香港的獨特優勢及投資環境。

【11:00】陳茂波正式於立法會宣讀新一份財政預算案。

他指今年主題是「穩中躍進 共拓繁榮新願景」，今年繼續採取「中間偏鬆姿態」，繼續是一份「赤字預算」。他指，預算有超過八成用在市民及中小企身上，照顧市民，加固復甦動力。

他又回顧2022年經濟，去年香港整體貨物出口實質顯著下跌百分之13.9，整體經濟在2022年收縮3.5%。

至於新一年的前瞻，預測今年香港經濟會明顯反彈，全年實質增長3.5%至5.5%之間，通脹率則在2.5至2.9%。

他又指，香港在2024年至2027年的經濟增長，平均每年3.7%，高於疫情前10年，每年約2.8%的增長趨勢。

▼財政預算案．煙民關注會否加煙稅▼



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【10:50】據政府網站，新一份預算案會分為「全速復蘇」、「高質量發展」、「創造容量」、「土地房屋」、「宜居城市」、「關愛共融」、「公共財政」等範疇。

【10:45】有消息指，政府會上調煙草稅，每支煙加稅約六毫子。

【10:30】據了解，政府會在新一份預算案，公布繼續派發消費券，但金額料只及去年一萬元的一半，即5000元。而當局亦有呼應部份政黨要求，提高與足球相關的博彩稅，至於退稅、差餉寛免等的措施，則會「減糖」。

陳茂波在FB專頁發相，指將於立法會發表新一屆政府的首份《財政預算案》，「這也是香港擺脫疫情困擾後的首份預算案，希望能在復蘇初段鞏固信心，創造條件加速向前，全力拼經濟，盡力惠民生。」

▼財政預算案．提高博彩稅與否成焦點▼

