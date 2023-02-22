財政預算案．最新｜消息：消費券續派5000元　料加足球博彩稅

【財政預算案2023/電子消費券/派糖/博彩稅/足智彩/陳茂波/減稅/扣稅/差餉寛減/免稅額】財政司司長陳茂波將於今日（22日）上午11時，在立法會宣讀新一份《財政預算案》。據了解，政府會繼續派消費券，但金額比去年一萬元大減一半至5000元；派糖措施例如退稅、寬免差餉等，亦會「減糖」；消息又指，當局亦會增加與足球相關的博彩稅。

《香港01》將直播現場情況，並持續更新最新公布內容。



▼陳茂波歷年財政預算案封面顏色▼



+ 9

▼財政預算案．市民關注再派消費券及如何促進旅遊業▼▼財政預算案．續支援基層▼



+ 6

▼2022年8月7日 消費券2022第二階段首輪發放市面情況▼



+ 8

▼財政預算案．續支援基層及一般市民▼



+ 6

▼財政預算案．政府推動吸納人才▼



+ 6

▼財政預算案．2021年6月28日中醫醫院啟動儀式▼



+ 8

▼財政預算案．煙民關注會否加煙稅▼



+ 3

【10:30】據了解，政府會在新一份預算案，公布繼續派發消費券，但金額料只及去年一萬元的一半，即5000元。而當局亦有呼應部份政黨要求，提高與足球相關的博彩稅，至於退稅、差餉寛免等的措施，則會「減糖」。

陳茂波在FB專頁發相，指將於立法會發表新一屆政府的首份《財政預算案》，「這也是香港擺脫疫情困擾後的首份預算案，希望能在復蘇初段鞏固信心，創造條件加速向前，全力拼經濟，盡力惠民生。」

▼財政預算案．提高博彩稅與否成焦點▼

