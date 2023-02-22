財政預算案．最新｜消息：消費券續派5000元 料加足球博彩稅
撰文：何瑞芬 呂穎姍 陳淑霞 林穎嫺 黃偉倫 陳葆琳 馬煒傑 歐陽德浩 鄧康翹 梁晉穎 孔繁栩 江麗盈
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【財政預算案2023/電子消費券/派糖/博彩稅/足智彩/陳茂波/減稅/扣稅/差餉寛減/免稅額】財政司司長陳茂波將於今日（22日）上午11時，在立法會宣讀新一份《財政預算案》。據了解，政府會繼續派消費券，但金額比去年一萬元大減一半至5000元；派糖措施例如退稅、寬免差餉等，亦會「減糖」；消息又指，當局亦會增加與足球相關的博彩稅。
《香港01》將直播現場情況，並持續更新最新公布內容。
▼陳茂波歷年財政預算案封面顏色▼
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▼財政預算案．市民關注再派消費券及如何促進旅遊業▼▼財政預算案．續支援基層▼
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▼2022年8月7日 消費券2022第二階段首輪發放市面情況▼
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▼財政預算案．續支援基層及一般市民▼
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▼財政預算案．政府推動吸納人才▼
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▼財政預算案．2021年6月28日中醫醫院啟動儀式▼
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▼財政預算案．煙民關注會否加煙稅▼
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【10:30】據了解，政府會在新一份預算案，公布繼續派發消費券，但金額料只及去年一萬元的一半，即5000元。而當局亦有呼應部份政黨要求，提高與足球相關的博彩稅，至於退稅、差餉寛免等的措施，則會「減糖」。
▼財政預算案．提高博彩稅與否成焦點▼
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2023-24年度財政預算案會在什麼時間發表?
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財政預算案2023 會再派發消費券?過往2次派發消費券的成效如何?
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