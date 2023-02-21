調查指HIV感染者易忽視精神及社交健康　基金會倡加強教育

香港愛滋病基金會去年初深入訪問58名HIV感染者，了解其身心健康管理的調查。發現他們在病情及健康管理出現三大盲點，包括較重視短期生理狀況而忽視精神及社交健康、對慢性疾病認識及關注度不足，以及與醫護人只溝通較為被動等，建議應加強教育，讓感染者明白到除控制病情外，須關注長遠健康發展。



三大盲點阻HIV感染者身心健康

負責是次調查的「香港愛滋病基金會協助吉利德科學」今日（21日）舉行提升HIV感染者身心健康管理調查發布會。於2022年2月至5月期間以面對面或遙距進行深入訪談，一共訪問58位HIV感染者，當中28位來自香港，30位來自新加坡，以了解HIV感染者確診、治療至維持身心健康過程中，所面對的挑戰和他們對達致身心健康的短期及長期目標。

調查發現受訪的HIV感染者在病情及健康出現三大盲點，其中包括較注重短期生理狀況，忽視精神及社交健康。香港愛滋病基金會董事局委員暨感染及傳染病專科醫生林緯遜指，HIV感染者在診症過程中較關注討論短期生理指標，如病毒量、免疫指數，較少提及精神和社交健康狀況。

對慢性疾病認識及關注度不足

林緯遜表示，HIV 感染者因HIV 病毒感染的緣故，患上心血管及腎臟毛病的機會較其他人高。此外，部份治療HIV 的抗病毒藥物，也會增加心血管病及腎功能衰竭的風險，影響長遠健康。惟調查發現，儘管受訪的HIV感染者關注生理健康，但他們主要是針對短期生理狀況，至於疾病及藥本身對健康的長遠影響，如心血管、腎臟等慢性病的認識和關注度均不足。

愛滋病基金會董事局委員暨專科醫生林緯遜指，HIV感染者在診症過程中較關注討論短期生理指標，較少提及精神和社交健康狀況。（廖雁雄攝）

他指，現時的診症過程，主要由醫生進行講解，HIV患者較少主動提出自己在慢性疾病、精神及社交上的疑慮，「在治療過程處於被動角色，對溝通及治療效果亦會帶來一定影響。」

他建議應加強教育，讓HIV感染者認識心理及社交健康與控制病情同樣重要，「希望能夠提升HIV感染者對於慢性疾病，如心臟、腎臟的關注。」

感染者立志成為社工「以生命影響生命」

HIV感染者Colby分享心路歷程，他表示在大一時與男友一同接受HIV檢測並確診，曾受到嚴重情緒困擾，「嗰陣讀書壓力已經好大，知道嘅時候覺得好迷惘，唔知點做。」

HIV感染者Colby表示，幸運在醫院中遇上社工和醫護人員作輔導和幫助，才開始接納自己，亦因此轉讀社工系，立志成為社工。（廖雁雄攝）

Colby指，在治療期間情緒變得低落，「成日都覺得自己好差，當時自信心好低。」幸運在醫院中遇上社工和醫護人員作輔導和幫助，才開始接納自己。他亦因此轉讀社工系，立志成為社工，「希望可以好似幫我嗰位社工咁，以生命影響生命。」

感染HIV者不一定立即出現病徵

所謂HIV（Human Immunodeficiency Virus），是指「人類免疫缺乏病毒」，會透過體液在人跟人之間傳染，攻擊人類免疫系統，使其無法正常運作。愛滋病（Acquired Immune Deficiency Syndrome，AIDS），是指「後天免疫缺乏症候群」，感染 HIV 的人有可能得到的疾病。但感染 HIV後不一定會立即出現病徵，因病毒潛伏期可長達十年甚至更久，若HIV感染者沒得到妥善治療，其免疫系統損害會越來越嚴重，發展至第三階段時，就會變成愛滋病。