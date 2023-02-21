初選案｜控方播完論壇片欲播記者會　官急叫停稱他們如飢餓的顧客

民主派「35+」初選案續審，審訊已進入第12天，控方主要證人區諾軒亦在證人台上作證了7天，然而過去5天半的審訊中，區主要都是坐在證人台上看控方播放各選區的論壇，好不容易等至今天(21日)，所有選區的論壇已播完，正當眾人等待區繼續作供時，控方卻提出想繼續播放與初選有關的記者會片段。3名法官也按奈不住，質疑是否有必要，其中法官陳仲衡更形容，他們如餐廳中飢餓的顧客，但控方只奉上未煮好的食物。控方最後沒再播放影片。



上周二已開始播片

控方自上周二(14日)起，已開始在庭上播片，先是九龍東選區的論壇，之後接連數天一直至昨日(20日)，審訊的主要時間，都是在播不同選區，包括港島、九龍西、新界東的論壇，主控官曾想播放新界西的論壇，當時已有法官指，該區並不涉本案受審的被告，認為不需要播放，控方最後放棄，直至今早(21日)把超級區議會的論壇也播畢。

法官陳慶偉稱法官時間不是在此浪費

正當眾人等待區諾軒繼續講述事件經過時，控方今午又提出，打算播放2020年6月9日，戴耀廷及區諾軒等人出席的記者會片段。法官陳慶偉即問控方為何又要播放，控方回應說想區諾軒澄清當中的內容，陳官指若控方播放片段後，只問3、4條問題，便不需要全部播放，強調法官不是在此浪費時間看不相關的影片的。

形容控方如奉上未煮好的食物

陳慶偉法官說完後，法官李運騰亦質疑，播放片段是否可加強控方案情，法官陳仲衡更舉例稱，他們如餐廳中飢餓的顧客，但控方只奉上未煮好的食物。控方3官追問下，最終放棄播片。

控方上周播放九龍東的影片時，該區只涉施德來一名被告，已有法官問是否有必要播放，又問過控方，會否引用「共謀者原則」，即以其他出席者的發言來指控受審的被告，控方表示會，並稱會若引用這原則會知會辯方。之後亦有辯方律師要求控方指明會以那些部份指控被告，控方最終答應會在辯方盤問區前，把他們引用的言論告知辯方。

16名不認罪被告。(詳看下圖)

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16名被告：吳政亨(44歲)、鄭達鴻(34歲)、楊雪盈(36歲)、彭卓棋(28歲)、何啟明(34歲)、劉偉聰(55歲)、黃碧雲(63歲)、施德來(40歲)、何桂藍(32歲)、陳志全(50歲)、鄒家成(25歲)、林卓廷(45歲)、梁國雄(66歲)、柯耀林(51歲)、李予信(29歲)、余慧明(35歲)。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名表示認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC 69/2022