賀建奎來港｜入境處疑有人以虛假陳述獲簽證　宣告無效並刑事調查

曾因「基因編輯嬰兒」捲入道德風波，並被判「非法行醫」罪成獲判囚3年的南方科技大學原副教授賀建奎，獲「高端人才通行證計劃」批出申請來港。政府發言人周二深夜（21日）表示，入境事務處一直嚴格審批每宗簽證／進入許可的申請。入境處經檢視有關申請後，懷疑有人以虛假陳述獲得簽證／進入許可，入境處處長已依法宣告其簽證／進入許可無效，並會進行刑事調查，以作跟進。



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入境處長依法宣告賀建奎簽證無效

政府發言人表示，就傳媒報道有「高端人才通行證計劃」申請人曾因非法行醫罪而被監禁，但仍獲批簽證／進入許可的個案，重申入境處一直嚴格審批每宗簽證／進入許可的申請。

發言人不點名指，入境處經檢視有關申請後，懷疑有人以虛假陳述獲得簽證／進入許可，入境處處長區嘉宏已依法宣告其簽證／進入許可無效，並會進行刑事調查，以作跟進。

入境處強調，申請人在辦理申請時必須提供正確、完備和真實的資料。任何人士在辦理任何赴港申請時明知而故意申報失實的資料，或填報明知其為虛假或不相信為真實的資料，即屬犯罪，有關執法部門必定嚴肅處理，一經定罪，有關人士最高可被判罰款15萬及監禁14年。

入境處周二深夜不指名公布取消賀建奎「高端人才通行證計劃」簽證。（微博＠賀建奎Jiankui）

入境處稱分析內地孕婦來港產子手法及趨勢

另外，就近日有內地孕婦在網上發表意圖利用「高才通計劃」來港產子的言論，入境處發言人強調，一直仔細分析內地孕婦來港產子的手法及趨勢，並已全面加強對內地孕婦的入境配套措施。任何旅客入境目的須與其所宣稱相符，否則可被拒絕入境。

勞工及福利局局長孫玉菡今早承認高才通申請人毋須填報刑事紀錄。（江麗盈攝）

周三起申請人須申報是否有刑事定罪紀錄

勞工及福利局局長孫玉菡於周二晚在該局社交網站表示，政府高度重視有關個案，周三（22日）開始，申請人須在電子申請表上申報是否有刑事定罪紀錄。針對已遞交但未批出的申請，入境處亦會要求申請人補交相關資料。他指申請人如被發現作出虛假陳述，必須承擔法律後果。

周三起申請人必須在電子申請表上申報是否有刑事定罪紀錄，針對已遞交但未獲批出的申請，入境處會要求申請人補交相關資料。處方表示，截至2月14日，入境處已批出7,819宗「高才通計劃」的申請。

申請資格列明不可有「已知嚴重犯罪記錄」

翻查「高才通計劃」申請資格，當中列明可獲考慮批准申請的條件之一，是「沒有任何已知的嚴重犯罪記錄」。

孫玉菡今早出席活動承認，目前高才通申請人毋須填報刑事紀錄，又強調審批過程最後把關是入境處，任何申請有不實陳述或事實不符將視之無效，即使已獲簽證，入境處處長亦可註銷。