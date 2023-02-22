財政預算案｜政策懶人包：消費券、退稅、開心香港、綠色債券
【財政預算案2023】財政司司長陳茂波今日（22日）公布2023/24年度財政預算案，當中有多項重點政策，包括派發5000元電子消費券；綜援、長生津派多「半個月糧」；薪俸稅寬減才6000；動用2.5億元舉辦大型盛事。
【不斷更新】財政預算案多項重點政策：
5000元電子消費券
向每名合資格的18歲或以上永久性居民或新來港人士，分兩期發放總額為5,000元旦電子消費券。原已登記合資格人士，在4月先獲3,000元，餘額2,000元在年中發放；新登記人士在年中分兩期發放。透過不同入境計劃在港居住及升學的合資格人士，發放2,500元。
退稅上限6000元
寬減薪捧稅，上限6,000元；寬減差餉，上限1,000元。
額外發放半個月綜援、高齡津貼、長者生活津貼等。
交通津貼延長至2023年10月。
住宅電費補貼1,000元。
2.5億元舉辦大型盛事 啟動市民為對象的「開心香港」
動用2.5億元繼續舉辦大型盛事，包括首次舉辦流行文化節。
啟動市民為對象的「開心香港 Happy Hong Kong」活動，在全港多區舉辦大型美食市集，夏季籌辦以為港為舞台的大型海陸嘉年華。
支援企業
寬減利得稅，上限6,000元；寬減非住宅差餉，每季上限1,000元。
中小企融資擔保計劃，申請期至2024年3月。
3,000萬元鼓勵旅行社業界科技升級轉型。
銀色及綠色債券 港交所檢討GEM版
計劃發行500億元銀色債券、150億元綠色債券。
探討香港「轉數快」與泰國「PromptPay」在兩地付款。
港交所檢討GEM版，2023年第一季實施先進科技公司上市制度。
高質量發展 數碼轉型及引進企業
發展數字經濟，預留5億元推行數碼轉型支援先導計劃，預留2億元提升「智方便」平台。
發放5,000萬元加速推動web3生態圈。
吸引外地企業遷冊香港，推出「資本投資者入境計劃」。
▼陳茂波歷年財政預算案封面顏色▼
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▼2022年8月7日 消費券2022第二階段首輪發放市面情況▼
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2023-24年度財政預算案會在什麼時間發表?
2023-24年度《財政預算案》財政司司長陳茂波將於2023年2月22日早上...詳情請看。
財政預算案2023 會再派發消費券?過往2次派發消費券的成效如何?
澳洲會計師公會指出，可以向合資格的香港居民派發「雙重電子消費券」;ACCA香港分會也表示，可考慮向香港每名合資格的人士派發1萬元電子消費券。而早前派過2次「消費券」，香港有大學進行研究並發布結果，發現最多受訪者光顧的消費場所為...研究詳情請看。