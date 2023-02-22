財政預算案｜政策懶人包：消費券、退稅、開心香港、綠色債券

【財政預算案2023】財政司司長陳茂波今日（22日）公布2023/24年度財政預算案，當中有多項重點政策，包括派發5000元電子消費券；綜援、長生津派多「半個月糧」；薪俸稅寬減才6000；動用2.5億元舉辦大型盛事。



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【不斷更新】財政預算案多項重點政策：



5000元電子消費券

向每名合資格的18歲或以上永久性居民或新來港人士，分兩期發放總額為5,000元旦電子消費券。原已登記合資格人士，在4月先獲3,000元，餘額2,000元在年中發放；新登記人士在年中分兩期發放。透過不同入境計劃在港居住及升學的合資格人士，發放2,500元。

退稅上限6000元

寬減薪捧稅，上限6,000元；寬減差餉，上限1,000元。

額外發放半個月綜援、高齡津貼、長者生活津貼等。

交通津貼延長至2023年10月。

住宅電費補貼1,000元。

2.5億元舉辦大型盛事 啟動市民為對象的「開心香港」

動用2.5億元繼續舉辦大型盛事，包括首次舉辦流行文化節。

啟動市民為對象的「開心香港 Happy Hong Kong」活動，在全港多區舉辦大型美食市集，夏季籌辦以為港為舞台的大型海陸嘉年華。

支援企業

寬減利得稅，上限6,000元；寬減非住宅差餉，每季上限1,000元。

中小企融資擔保計劃，申請期至2024年3月。

3,000萬元鼓勵旅行社業界科技升級轉型。

銀色及綠色債券 港交所檢討GEM版

計劃發行500億元銀色債券、150億元綠色債券。

探討香港「轉數快」與泰國「PromptPay」在兩地付款。

港交所檢討GEM版，2023年第一季實施先進科技公司上市制度。

高質量發展 數碼轉型及引進企業

發展數字經濟，預留5億元推行數碼轉型支援先導計劃，預留2億元提升「智方便」平台。

發放5,000萬元加速推動web3生態圈。

吸引外地企業遷冊香港，推出「資本投資者入境計劃」。

▼陳茂波歷年財政預算案封面顏色▼



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▼財政預算案．市民關注再派消費券及如何促進旅遊業▼



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▼2022年8月7日 消費券2022第二階段首輪發放市面情況▼



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