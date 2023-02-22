財政預算案｜綜援額外派半個月糧　延長交通補貼　電費補貼$1000

【財政預算案2023/電子消費券/派糖/陳茂波/減稅扣稅/差餉寛減/免稅額】財政司司長陳茂波今日（22日）公布新一份財政預算案，將向申領綜援、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼發放相當於半個月津貼的額外款項，在職家庭津貼也有相關安排，料分別涉及額外開支27.2億元及1.1億元。



▼財政預算案．續支援基層▼



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陳茂波表示，當局將向領取社會保障金額的合資格人士，發放金額相當於半個月的綜援標準金額、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼，額外開支約27.2億元。在職家庭津貼亦會作相若安排，額外開支約1.1億元。

「公共交通費用補貼計劃」下的臨時特別措施也將延長六個月至今年10月底，為市民每月超出200元的實際公共交通開支提供三分之一的補貼，以每月500元為上限。陳表示，上述措施涉及額外開支約10.8億元，估計每月惠及約350萬名市民。

電費補貼惠及290萬住宅 政府代交2024DSE考試費

政府也將為每個合資格電力住宅用戶戶口提供1,000元的電費補貼，涉及約29億元。而電費紓緩金計劃則延至2025年年底，涉及約35億元。上述措施，料惠及290萬個住宅用戶。政府也將為參加2024年香港中學文憑考試的學校考生代繳考試費，開支1.5億元。

▼陳茂波歷年財政預算案封面顏色▼



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▼財政預算案．市民關注再派消費券及如何促進旅遊業▼



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▼2022年8月7日 消費券2022第二階段首輪發放市面情況▼



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▼財政預算案．政府推動吸納人才▼



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▼回歸後歷年《財政預算案》盈餘及赤字▼

