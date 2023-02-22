財政預算案｜疫後復常醫療預算削35%至1044億　推藥物送遞服務

【財政預算案2023/電子消費券/派糖/博彩稅/足智彩/陳茂波/減稅/煙草稅/差餉寛減/免稅額】財政司司長陳茂波今（22日）公布新一份財政預算案，醫療方面，2023／24年度涉及醫療衞生的預算為1,044億元，較去年1,628 億元減近35%，惟仍佔政府經常開支約19%。相關撥款會用作提升公營醫療服務，醫管局將分階段推出全新的藥物送遞服務，並進一步推廣遙距視像診症服務。



施政報告表示會按《基層醫療健康藍圖》推出「慢性疾病共同治理先導計劃」，一直未有公布會資助病人多少的金額看家庭醫生，而今次財政預算案仍未有透露相關金額，僅指會為此預留足夠財政資源。



醫療衞生仍佔政府經常開支約19%

疫情漸過，陳茂波公布，醫療衞生在2023／24年度的預算為1,044億元，較去年1,628 億元減近，削撥款近35%，惟仍佔政府經常開支約19%。相關撥款會用作提升公營醫療服務，當中加強癌症等疾病的臨牀服務、增加公立醫院病牀、增加手術室節數等。

他指，醫管局正推行措施縮短專科門診輪候時間，包括理順跨科個案的轉介安排，以及設立綜合診所提供跨專業支援等。另外，醫管局將分階段推出全新的藥物送遞服務，並進一步推廣遙距視像診症服務。

今年第三季公布優化長者醫療券詳情

除此之外，施政報告早前表示會按《藍圖》推出的「慢性疾病共同治理先導計劃」，惟一直未有公布會資助病人多少的金額看家庭醫生。陳茂波宣布的財政預算案中，未有透露相關金額，僅指會為此預留足夠財政資源用作「慢性疾病共同治理先導計劃」及優化長者醫療券措施，政府會在今年第三季公布詳情。

向中醫藥發展基金注資五億元

至於中醫藥發展，陳茂波表示，會向中醫藥發展基金注資五億元，在今年度起支持基金就策略性主題委託大型培訓、研究及推廣，推展更多提升行業能力的項目，包括為香港首間預計於2025年開始投入服務的中醫醫院做好準備，進一步推動中醫藥在基層醫療體系內擔當更重要的角色。

翻查資料，陳茂波於2018年《財政預算案》中，亦已預留5億元成立「中醫藥發展基金」，促進中醫藥發展，支持應用研究、中醫專科發展、促進知識互通和跨市場合作等工作，並協助本地中藥商生產及註冊中成藥。

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