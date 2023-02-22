財政預算案｜照顧者津貼10月起恆常化　每月3000元涉開支1.3億

【財政預算案2023/電子消費券/派糖/陳茂波/減稅扣稅/差餉寛減/免稅額】照顧者日夜照顧，身心承受龐大壓力，香港去年接連發生照顧者慘案，也令社會日漸關注照顧者議題。財政司司長陳茂波今日(22日)公布新一份財政預算案，措施包括今年10月將兩項低收入照顧者生活津貼恆常化，並增加每月津貼金額至3,000元，涉及的開支每年約1.3億元。



▼陳茂波歷年財政預算案封面顏色▼



+ 9

陳茂波表示，由今年10月起，政府會將兩項收入照顧者生活津貼恆常化，並增加每月津貼金額，由現時的2,400元增加四分之一至3,000元，涉及的開支每年約1.3億元。政府也會在今年第三季設立照顧者支援專線，由專業社工提供緊急支援、情緒輔導及外展等服務。

長者社區照顧服務券恆常化 年增4000名額

在居家安老方面，政府將於今年三季把「長者社區照顧服務券試驗計劃」恆常化，受惠人數將由現時的8,000人，增加至2025/26年度的1.2萬人，涉及經常開支每年約9億元。政府亦會於未來五年新增16間長者鄰舍中心，並於今年第四季擴展全數200多間長者地區中心和長者鄰舍中心的服務範圍，涵蓋退休生活規劃和樂齡科技推廣。

醫院管理局的「離院長者綜合支援計劃」也將由今年第三季起，每年受惠人數由現時約3.3萬人增至4.5萬人，其中可被轉介至家居照顧服務的人數由約9000人增至1.1萬人，涉及經常開支每年約7,400萬元。

香港人口老化問題嚴重，照顧者支援依然很少。（資料圖片/夏家朗攝）

院舍方面，政府決定提高每個私人發展項目中豁免地價的安老院舍面積，並建議進一步寬免該等樓面計入項目可容納的最高樓面面積，期望能增加私營安老院的供應，相關措施會在今年第二季內推出，試行三年再作檢討。

另外，政府將增撥資源，將有特殊需要的學前兒童的「第一層支援服務」恆常化，並擴展到接近900間學前教育機構，同時與支援輕度殘疾學前兒童的「到校學前康復服務」融合，以跨專業服務團隊和校本綜合模式，為有不同程度特殊需要的學前兒童提供支援。上述措施每年經常開支約1.7億元。