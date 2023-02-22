消費券｜金額減半料GDP仍增0.6%　提強積金離港、高才通都可領劵

【財政預算案2023 / 消費券 / 電子消費券 / 政府派錢】政府今年連續第三年派發消費券，不過金額相比去年減少一半，僅得5,000元，同樣分開兩次派發，四月首階段先發放3,000元，暑假則會發放餘下2,000元，至於以八達通領消費券是否分三期派發則未決定。政府消息人士表示，當局估計消費券能為GDP提供0.6%的提振作用。

此外，首階段消費劵按照去年的準則派發，因此今年初提取強積金離港的市民，以及「高才通」亦可領取消費券。



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分兩次派發可延長刺激經濟的效用

政府消息人士解釋，今年金額減少一半，只派發5,000元消費券，是考慮到目前香港經濟、社會民生、財政狀況等各項因素。政府並已聘請經濟顧問評估，發現去年派發1萬元消費券，可提振GDP約1.2%，故粗略估計今年仍有0.6%的提振作用。

問到為何不一次過發放5,000元消費券。政府消息人士表示，消費券目的為刺激本地消費，根據過往派發經驗，分期派發可延長刺激經濟的效用。

去年底及今年初離港 移民仍可領消費券

政府消息人士指，由於消費券即將在四月派發，未有時間重新考慮安排，只能沿用去年第二階段消費券計劃的準則，包括使用範圍、派發渠道、合資格條件等。換言之，去年八月獲發消費券的市民，今年四月將可獲發消費券，即包括在去年底及今年初離港並提取強積金的市民。

遺失八達通或帳戶失效要重新登記

不過，若市民所登記消費劵的八達通已遺失，或另五間電子銀包帳戶失效，則無法在四月領取消費券。政府將稍後安排約兩至三周時間，讓該批市民重新登記資料，但不能 「轉會」。

▼陳茂波歷年財政預算案封面顏色▼



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八達通$3000發放次數未定

至於發放次數方面，政府消息人士表示，當局並未決定首3,000元是否分期派發，其中八達通有可能一次過派發3,000元，亦可能分開兩至三次派發，須再作安排。

第二期派發的2,000元消費券，目前同樣未有詳情，但政府會重新考慮各項因素，例如擴闊或收緊消費範疇、增加或減少支付平台等，在稍後會再作公布。

▼2022年8月7日 消費券2022第二階段首輪發放市面情況▼



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「高才通」或可領$2500消費券

此外，經各項人才計劃來港生活者，包括「高才通」來港的內地及海外人士，亦沿用去年的派發方式，可獲發半額即2,500元消費券。惟「高才通」屬新人才計劃，申請人未曾在去年登記消費券，如符合資格，仍有機會可在年中登記並領取消費券。

政府消息人士又指，預計今年消費券涉及330億元開支，其中四億元為行政費，將用於臨時服務中心的租金、人手安排、電腦器材、熱線服務、協助機構的費用等。