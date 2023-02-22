財政預算案｜「牛肉乾」進帳11億　新一年目標12.7億需抄397萬張

【財政預算案2023/牛肉乾/罰款/違泊/違例泊車】新一份財政預算案今日（22日）出爐，政府在2022/23年度「罰款、沒收及罰金」為庫房進帳24.4億元，較預期多兩成。當中俗稱「牛肉乾」的「定額罰款制度（交通違例事項）」帶來11.6億元收入，以定額罰款320元「最低消費」計算，執法部門發出超過362.8萬「牛肉乾」，據警務處數字，當中336萬張屬於「違例泊車」告票。



2023/24年度政府預期「牛肉乾」收入再下一城，「目標」要較去年多收9.5%，即12.7億元，換言之，即要發出397萬張告票才「達標」，而警務處目標下年度發出336.1萬張「違例泊車」告票。



政府2022/23年度「罰款、沒收及罰金」預算為24.4億元，佔政府收入總額0.5%。當中「定額罰款制度（交通違例事項）」，原本預算可為庫房帶來近11.8億元，經修訂後只有11.6億元，以定額罰款320元計，即發出了362.8萬張「牛肉乾」。而據警務處數字，2022/23年度發出超過336萬張「違例泊車」告票，「違例行車」告票就有54.5萬張。

每日抄1萬張才「達標」

政府預算2023/24年度「牛肉乾」收入增加至12.7億元，意味未來一年，要發出約397萬張「牛肉乾」，即每日至少要抄牌1萬次。據警務處預算，2023/24年度會發出336.1萬張「違例泊車」告票，即每日會發出約9,200張「違泊牛肉乾」。

2022/23年度「定額罰款制度（交通違例事項）」為政府帶來11.6億元收入。（資料圖片）

「限聚令」、「口罩令」等帶動罰款上升

「法院裁定的罰款及法定罰金」修訂預算為7.56億元，較原預算上升42.4%，升幅主要來自「限聚令」、「口罩令」、「強檢令」等預防及控制疾病的定額罰款 ，以及證券監會和金管局收取的罰款。

公務員劈炮以薪金取代通知 去年度金額達1700萬

至於辭職公務員以薪金繳付代通知金的「公務員繳付款項」，修訂預算為1700萬，較原算增加52.3%。政府表示，由於公務員在辭職時，以繳付薪金代替遵守訂明的通知期規定，支付的數額較預期為多，換言之，有不少公務員都「急住走」選擇「賠錢走人」。