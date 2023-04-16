一文看清消費券2023｜4.16發放期3000元　附申請方法、資格條件

【財政預算案2023/電子消費券/派糖/陳茂波/減稅扣稅/差餉寛減/免稅額】財政司司長陳茂波今年繼續派糖，向每名合資格的18歲或以上永久性居民及新來港人士分兩期發放總額5,000元電子消費券，首階段根據去年登記資料發放3,000元，餘額2,000元則要待今年年中，與新符合資格人士同時獲發。



陳茂波今日（10日）公布，會於4月中發放首期，為可更快發放，會於4月16日直接發放到去年合資格市民領取第二期消費券的帳戶。



▼財政預算案2023懶人包▼



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派發日期及金額：

4月16日向成功登記2022年消費券計劃的市民，先發放3,000元消費券。

7月16日再向上述市民發放餘額2,000元消費券。

若收取2022年消費券儲值支付工具帳戶仍然有效或沒有遺失，市民母須再次登記。

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資格準則：

1於指定日期期年滿18歲；

2以及在當日為：

a．香港永久性居民，持有有效香港永久性居民身分證[註2]或由人事登記處處長根據《人事登記規例》(第177A章)發出的有效《豁免登記證明書》；或

b．香港居民，憑《前往港澳通行證》(俗稱「單程證」)來港或由上述所述人士作保證人以受養人身分在香港合法逗留，並持有有效香港居民身分證或由人事登記處處長根據《人事登記規例》(第177A章)發出的有效《豁免登記證明書》；或

c．香港居民，在香港合法逗留而不屬上述所指人士，並持有有效香港居民身份證或由人事登記處處長根據《人事登記規例》(第177A章)發出的有效《豁免登記證明書》；以及

3.沒有永久離開或意圖永久離開香港

至於何謂「沒有意圖永久離開香港」，政府去年消費券計劃列明，考慮因素包括該人士曾否在指定日期或之前以「永久性地離開香港」為由，根據強制性公積金法例提交有效的申請，以在65歲前提早提取其強積金或獲強積金豁免的職業退休計劃的利益。

▼2022年8月7日 消費券2022第二階段首輪發放市面情況▼

