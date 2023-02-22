兩幼稚園爆上呼吸道感染　涉48名學童一人須入院

衞生防護中心今日（22日）正調查兩宗上呼吸道感染爆發個案，分別為沙田救世軍禾輋幼兒學校及青衣宏福中英文幼稚園。兩宗個案涉及48名學童，年齡介乎3至7歲，25人已經求醫，當中一人須入院並經化驗後確診帶有呼吸道合胞病毒。兩宗個案涉及的學童新冠病毒快速結果呈陰性。



衞生防護中心今日（22日）正調查兩宗上呼吸道感染爆發個案，分別為沙田救世軍禾輋幼兒學校及青衣宏福中英文幼稚園。兩宗個案涉及的學童新冠病毒快速結果呈陰性。

沙田救世軍禾輋幼兒學校爆發個案涉及26名學童，包括16男10女，年齡介乎3至6歲。他們自2月10日起先後出現病徵，當中5人已經求醫，當中一人須入院並經化驗後確診帶有呼吸道合胞病毒，全部病人情況穩定。

另一間青衣宏福中英文幼稚園爆發個案則涉及22名學童，包括13男9女，年齡介乎4至7歲。他們自2月17日起先後出現病徵。20人已經求醫，全部情況穩定，毋須入院。

衞生防護中心表示，近日錄得的上呼吸道感染爆發個案有所增加，在最近一周（2月14日至20日）共錄得23宗上呼吸道感染爆發個案，涉及165人；對比過去一周（2月7日至13日）錄得7宗爆發個案，涉及79人。最近一周大部分爆發個案發生在幼稚園或幼兒中心（65%），而約四分之一的爆發個案涉及患者樣本驗出呼吸道合胞病毒。

中心已向相關學校提供有關預防上呼吸道感染的建議，包括建議學校進行清潔消毒、適當開啓窗戶以保持良好通風和將染病學童與其他學童適當分隔等。該兩間學校正接受醫學監察。