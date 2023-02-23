易通行｜沒強制權乏宣傳　愈補救愈多亂　回溯運輸署錯過了的時間

原定本月26日推行的「易通行」（HKeToll，不停車繳費服務），月初宣布推行後五日因大批司機、車主未收到繳費貼，的士司機等商用車司機更又批評安排混亂而推遲。運輸署推遲後推出多項措施協助取得「車輛貼」，但最新又有車主向《香港01》表示接獲「車輛貼」信件，但內附車牌卻是另一架車，更由私家車變電單車。



上述烏龍的原因、涉及有多少車主運輸署暫未回覆。回顧易通行難通行時間軸，相關的《道路交通( 繳費貼) 規例》雖2021年8月底刊憲，同年11月1日生效，但《規例》中規定汽車負責人或駕駛人無論何時均須有繳費貼的生效日期卻「留白」，即運輸署欠即時強制之權。



運輸署兩年間未見大力宣傳「易通行」，也沒催谷車主申請「車輛貼」，僅今年1月初記者會宣布今年會陸續實施「易通行」，當日為何仍不說推行日期以大力宣傳、也不是由署長羅淑佩親自解說，惹來運輸業及車主怨氣。



運輸署2月20日設立的專屬服務站只會為已預約的的士車主和司機提供服務，運輸署職員會即場協助預約，又建議司機辦理前預先下載易通行應用程式。（資料圖片/林靄怡攝）

法例2021年11月生效無即時強制權 今年1月記者會仍未公布實施日期

《不停車繳費條例》及《道路交通( 繳費貼) 規例》2021年11月1日生效，但當時尚未有實施日期，到今年1月6日運輸署在記者會宣布易通行將於2月率先在青沙管制區實施，出席記者會的運輸署助理署長（管理及輔助客運）阮康誠當時仍說具體日期將稍後公布。

直至運輸署本月8日公布2月26日於青沙管制區率先推行前，不少車主對「易通行」、「車輛貼」及「車種貼」感陌生，甚至有車主以為全港80萬輛車大部份取得「車輛貼」後，易通行才通行。

羅淑佩2月14日宣布易通行延遲推行後翌日致歉

運輸署署長羅淑佩2月14日、即宣布易通行延遲推行的翌日，在電台節目致歉，承認政府解說得不夠多，又指可能是市民習性上沒有一個具體日子何時實施，就未必有急切性第一時間就去申請。

運輸署之後公布一系列「加強協助」措施，包括額外增加兩個「專屬服務站」協助的士司機，但仍有司機不滿相關措施或宣傳為何不是推出易通行前就有，甚至形容是擾民。事實上，在2月10日，易通行未延遲前，《香港01》到葵涌客服中心視察，人龍延伸至門外，排頭位的司機等了1.5小時，更有司機一度與職員起爭拗，批評當局安排混亂。

易通行難通行的伏筆，可追溯至《不停車繳費條例》及《道路交通( 繳費貼) 規例》2021年11月1日生效後。其中一個主要關鍵是政府由當日到現在仍無「法」規定車主立即轉用易通行，因《道路交通( 繳費貼) 規例》2021年11月1日已實施，但部份條文實施日期留白，當中包括《規例》的第4條、第5及6條。法例是這樣寫的：「條文自運輸署署長以憲報公告指定的日期起實施。」

運輸署署長羅淑佩在2月14日、即宣布易通行延遲推行的翌日在電台節目致歉，承認政府解說得不夠多。（資料圖片/余俊亮攝)

規例中強制使用「車輛貼」實施日期至今留白

當中，第4條標題是「某些汽車須用繳費貼，以及其他普遍適用規定」，而目前此條有備註為「尚未實施」，此條是規定如汽車根據《登記及領牌規例》第21條領有牌照；或有國際通行許可證根據該規例第31條就該汽車發出，即屬須用貼汽車，該汽車的負責人或駕駛人，須確保汽車無論何時均須有繳費貼連同須用貼汽車使用。

兩年間兩個「自主」選項 變相沒鼓勵申請

全港目前有約80萬名車主，運輸署方針是會為每部已領牌車輛免費提供首張「車輛貼」，其中26萬名登記車主早前在遞交與車輛相關的牌照申請時，已預先登記申請，會以郵遞方式收到，其他車主則需透過「易通行」網頁或流動應用程式登記申請。

截至昨日（13日）中午，當局已發出超過43萬個車輛貼，即只佔一半。為何如此低比率？其一是在車主處理與車輛相關的牌照申請時，當局並無趁機要求車主申領「車輛貼」，工作人員只是提點可一併申領；網上辦續牌手續的車主，不少人更沒有留意到可申領「車輛貼」。

其二是容許沒有「車輛貼」的車輛，將來也可照常駛經實施易通行隧道，車主其後會收到繳費通知，在14個工作天內登入易通行網頁或流動應用程式，按指示以信用卡繳費，或產生二維碼，然後使用轉數快或到7-11便利店現金繳付隧道費便可，逾期繳費會被加徵附加費。

無「車輛貼」過隧道只需補交費用 欠申請動力

因此除非逾期繳費，否則有無「車輛貼」，車主所需繳付的隧道費都一樣，不會因無「車輛貼」過隧道被罰款或需付手續費，變得可有可無，尤其是佔大多數的私家車車主，更不會有分別。

業界4大質疑：沒從車主角度出發、欠缺宣傳、責任誰屬、誰來督導

綜合易通行2021年聞樓梯響至今，運輸署被指沒有由從市民、特別是「搵食車」司機角度設想，盡量簡化申請程序，有業界質疑署方是否漏招？2021年至今無大力宣傳原因為何，是想強行變相強制？到最新又有車主向《香港01》表示接獲「車輛貼」信件，但內附車牌卻是另一架車，更由私家車變電單車，相關責任誰屬？是否有較署長羅淑佩更高層的政局人士督導？目前當未解清。

▼2月10日 商用車車主或司機趕申請「易通行」▼

