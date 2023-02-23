初選案．第14天｜討論抗爭派聲明　趙家賢曾指張可森等人要隊到行

民主派「35+」初選案，16被告否認串謀顛覆國家政權審訊續審，認罪的區諾軒今（23日）繼續在西九龍法院（暫代高等法院）作供。提及各區在協調會後出現分歧的情況。他提到他與其他初選組織者，即他、戴耀廷及趙家賢等人所設的一個WhatsApp群組內，就曾就抗爭派草擬的《墨落無悔》聲明作討論，有人提及該聲明的發起人，曾要求組織者就聲明作回應，趙家賢提及時曾說：「屯門張可森依幾條友擺到明要隊到行」。



此外，區諾軒指，他曾收到九東選區的人來電，指會上有人對協調文件存異議。他後來在組織者的群組滙報，指九東會有人提議把「五大訴求」等內容加入協議書，該人士並稱：「不這樣的話，我真係怕兵變」。



組織者曾在群組討論抗爭派的聲明

區諾軒今作供時透露，民主動力的趙家賢，亦有在初選組織者的WhatsApp群組，趙提及抗爭派的聲明，該指聲明書的發起人，要求初選組織者回應，其中趙的訊息謂：「屯門張可森(《墨落無悔》聲明書草擬者之一)依幾條友擺到明要隊到行」，訊息中亦指區和戴耀廷有「白紙黑字circulate(傳閱)，俾大家確認...雖然最後無簽紙，但係呢個都係一個mutually agreed consents(相互共識)」。區之後補充指，趙訊息中提到「白紙黑字」的的文件，是指初選協調會議後傳送予與會者的總結。

控方早前透露，該份名為《墨落無悔 》的聲明書，是被告鄒家成，與認罪的梁晃維和張可森所草擬，內裡表明「不顧法律後果」仍要達到初選目的，其中兩個要項，包括：若支持度跌出各區預計可得議席範圍，須表明停止選舉工程；聲明又強調，議會絕非抗爭終點，呼籲港人拒絕支持抗爭意志飄忽的參選人。

九東為推動初選成立了秘書處

區又說，九東成立了一個推動初選的秘書處，但區稱沒有印象秘書處的成員是否有初選組織者。區說，由於他沒有出席該區的第四和第五次協調機制會議，只是依賴2020年6月14日的一個訊息，才得知秘書處的報告。控方指，案中不爭議九東初選的參選人，在提交提名表格時，亦附上一份已簽署的「共同網領」。區說，初選組織者沒有要求參與人簽署「共同網領」。

區收電話指九東亦存異議

區續指，收到時任觀塘區議會主席蔡澤鴻的電話，對方稱「剛開完會，佢地就是否表達一份文件存異議」。區因此於2020年6月14日，在初選組織者的WhatsApp群組內滙報，提出共5點：1)九東協調機制與會者要求需發佈一份公開協議，承諾「五大訴求，缺一不可」一類的承諾；2)要求大會認同該承諾；3)民主黨立場是官方的公開協議，他們願意簽；4)關於積極運用權力否決財政預算案，與會者若怕被「DQ」，可避重就輕；5)蔡澤鴻望大會接納，區並引述蔡所言謂：「不這樣的話，我真係怕兵變」。

16名不認罪被告。(詳看下圖)

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16名被告：吳政亨(44歲)、鄭達鴻(34歲)、楊雪盈(36歲)、彭卓棋(28歲)、何啟明(34歲)、劉偉聰(55歲)、黃碧雲(63歲)、施德來(40歲)、何桂藍(32歲)、陳志全(50歲)、鄒家成(25歲)、林卓廷(45歲)、梁國雄(66歲)、柯耀林(51歲)、李予信(29歲)、余慧明(35歲)。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名表示認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC 69/2022