傳媒高層訪廣深莞｜與李家超穗城相會　冀香港追進度振優勢促協同

香港主流傳媒高層組成的粵港澳大灣區參訪團今早（2月23日）啟程，一連三日考察廣州、深圳、東莞三地，《香港01》代表獲邀出席。適逢特首李家超上任後首次訪問廣州，他早上與廣東省委書記黃坤明會面後，下午特別與參訪團茶敘，期間談及對媒體在香港融入國家發展大局的「三個支持」；而參訪團則就香港如何投入大灣區建設向特首建言，希望香港能夠真正融入、急追進度、強化優勢、促進協同。



香港主流傳媒高層組成的粵港澳大灣區參訪團，從規模上看是疫情以來最高規格的第一次，從組成上看則是有史以來最具突破的一次。（黃雲娜攝）

傳媒機構多樣

歷來最大突破

參訪團由中聯辦統籌、副主任盧新寧做顧問，涵蓋18間傳統報社、電台、電視台及新興網媒——從規模上看是疫情以來最高規格的第一次，從組成上看則是有史以來最具突破的一次。他們將獲廣東省委及廣深莞三地市委領導接見，親身感受各地脈搏，率先發掘在「新發展理念」、「高質量發展」、「再造一個新廣東」當中的「香港新篇章」。

團員早上從西九高鐵站出發，約個半小時已抵達廣州東站，馬不停蹄參觀廣州市城市規劃展覽中心，透過結合高端技術的生動演示，了解廣州的發展脈絡和治理歷程。據工作人員介紹，廣州現正推進數字化、綠色化、國際化等城市轉型，將會致力透過城市規劃和剛性管控，促進老城市展現新活力。有團員感慨，廣州騎樓建築文化與香港相若，再次可見兩地同根同源；同時，兩地也都面對破舊迎新的城市轉型，互具借鑑意義。

適逢特首李家超率團訪問廣州，他上午與廣東省委書記黃坤明會面，下午特別安排與傳媒高層參訪團茶敘，笑言在異地相會「特別有感覺，就像家人見面，是難得的聚會」。

特首三個支持

團員有喜有憂

李家超認為，在香港融入國家發展大局進程當中，傳媒影響力很大，能夠增進民間理解，而他就此向香港媒體表達「三個支持」：首先，他支持香港媒體多到大灣區內地城市參觀考察，發掘更多故事；其次，他支持香港媒體展現更多高質量報道，開拓視野、放大格局；最後，他支持香港媒體呈現不同領域的價值，讓各路專家積極建言。

有團員代表發言指，是次參訪主題為「聚焦新發展，激發新動能」，希望由香港媒體先行，促進大灣區各個城市的文化交流。也有團員表示，希望「粵港澳大灣區」不再是空泛概念，而是能令兄弟姐妹城市做好分工、各有收穫。還有團員認為，疫情阻隔香港與內地交流，當地早已出現翻天覆地變化，可惜香港未有太大進展，亟待急起直追。

李家超則回應指，香港有所落後，但也不是完全沒有優勢和機遇；而他在制定城市發展策略優次時，首要考慮如何鞏固原本優勢，次要考慮如何利用全新空間建立新的優勢。