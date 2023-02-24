加煙稅｜煙商建議零售加$4　主流香煙迫近$80包　報販指生意減半

新一份財政預算案宣布即時增加煙草稅，每包增加12元，主流香煙售價一包達74元。預算案公布翌日、即昨日（23日），有煙商通知零售商即日起將建議售價增加4元，令目前主流香煙售價達每包78元，較加稅前貴16元，一包售價迫近80元。



報販業界表示，加稅後有同行反映生意跌一半，憂加至近80元一包後會「做唔落去」；亦留意到有人到處發放私煙「點心紙」，其價錢亦由原來30多元增至40多元，相信不少煙民挺而走險轉食私煙，直言「好諷刺」。



▼2月22日 財政預算案公布加煙草稅三成▼



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零售價每包由62元加至78元

政府前日宣布煙草稅每包即時加12元後，每包零售價74元，有煙商在隨後一日通知各零售商，因成本增加等原因，將建議售價再增加多4元，令主流香煙售價由數日前的62元大幅加至現時的78元，加幅達25.8%，每包售價亦迫近80元一包。

香港報販協會主席林長富表示，政府宣布加稅後，業界已指生意減半，再加價後相信「基本上冇得做」。他重申，報販業界並非不滿市民減少吸煙令其生意下跌，更是擔心私煙問題越見猖獗，「唔係介意佢地食少啲，唔好食日話我哋報販自私，係擔心佢哋去第二度買私煙，啲『點心紙』勁快周圍派緊。」

唔係介意佢地食少啲，唔好食日話我哋報販自私，係擔心佢哋去第二度買私煙，啲『點心紙』勁快周圍派緊。 香港報販協會主席林長富

▼2月22日 財政預算案公布加煙草稅後，香煙零售價隨即加12元▼



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私煙亦由每包30多元加至40多元

他續稱留意到私煙價格亦很快因應煙草稅增加而加價，由30多元加至40多元，直言「好諷刺……你賣個啲煙（私煙）都唔會打稅」，又稱每次有香煙政策調整，報販均首當其衝受影響，「我哋第一個輸，煙民又輸，賣走私煙個啲，佢哋就賺多咗，越賺得多就越多渠道做大，同你海關鬥法。」