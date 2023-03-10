林作涉撞凹停車場燈柱　一直信心滿滿　被裁不小心駕駛罪成罰2千

已投身保險界的前大律師林作，駕車入中環長江中心時疑因跣軚，被指撞凹停車場鋼柱，被控不小心駕駛，林否認指控，早前在東區法院受審後，案件今（10日）移至沙田法院裁決。林一直對贏官司充滿信心，並多次說要燒炮仗，裁判官今裁定他罪成，並判他罰款2千元。



林作得悉裁決結果後表現平靜，其後應裁判官要求站立聞判，期間雙手放在身前，並不時低頭。



被告林作被票控於2022年6月10日中午近12時，在中環皇后大道中2號長江集團中心停車場，不小心駕駛一輛私家車。

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案情指，林當日駕車入收費處時撞到設施，他離開停車場時通知了客戶服務的職員。物業管理的職員檢查，後見入車道第四條鋼柱有3處凹痕及刮痕，地下有紅色車輛碎片，並有翻查關路電視，見一駕紅色車當日曾撞到該柱。但林否認柱上的凹痕由他造成。

林自辯時稱，當日他駕駛他最常駕駛的Alfa Romeo古董車，當日他駛入停車場時，因前面的汽車曾煞車，他沿車左轉時出現「推頭（Understeering）」情況，他遂全面煞車，但車未停下，他聽到車軚划過地面的聲音，車與鋼柱曾有接觸。他曾下車查看，見右邊車頭有油漆掉落，但結構上並無損壞。林承認當日有碰到柱身，但否認造成柱上的3處凹痕。

案件編號：ESS 26888/2022