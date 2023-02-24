聾啞男強行為8歲男口交　非戀童卻沉迷性　官指重犯機會高囚32月

有逾50個案底的聾啞男，以「請飲嘢、請食飯」為餌，利誘8歲男童到商場廁所內，強行為男童口交，男童覺噁心，拉起褲跑走並告知母親。聾啞男早前承認猥褻侵犯罪，法官李俊文今（24日）於區域法院判刑時指，被告雖非戀童癖，但對性沉迷，並有反社會人格，且他因非禮罪放監後半年便重犯，認為其重犯機會高，故判他入獄32個月。



被告鄭傑豐（31歲）被控於2021年12月12日，在屯門田景路良景廣場男廁內非禮男童X。

被告鄭傑豐在區域法院承認一項非禮罪，被判入獄32個月。

挑選幼童因易受控制

李官判刑時引述辯方求情陳詞指，被告年幼時發燒導致失去聽覺，因無法與人溝通，壓力大需借酒消愁，案發時喝了6罐啤酒。被告的心理報告顯示，被告有強烈反社會人格，行為不檢，自2007年已干犯不同類型案件，至2021年犯下風化罪行，獲釋後半年變本加厲再犯本案。他挑選幼童為目標，因覺得他們容易控制。被告有性沉迷，缺乏對他人關心，不明白X的感受，亦未明X為何要感自責，雖然被告沒有戀童癖，但悔意流於表面，重犯機會非常高。

X怪責自己與被告聊天

李官續引述X的創傷報告，指他被侵犯時感到高程度不適，事發後翌日特別奇怪地想排尿，怪責自己與被告聊天，有感失去玩耍的自由，幸而沒有創傷跡象，其性自尊沒受影響。

被告在公園曾向數名幼童搭訕

李官認為，本案嚴重之處，在於X當時未滿9歲，惟被告已介卅，二人相差20多歲；被告起初與公園內數名幼童搭訕、請喝飲品、帶他們到壽司店用膳，繼而帶X進廁所內侵犯，當中涉及利誘因素令X就範；案情顯示被告強行脫去X褲子口交，X曾嘗試推開及穿回褲子，被告又再把褲子脫下，直到X大力拉高褲子才能逃離，反映情節嚴重。

曾非禮3名14至15歲男童

李官續指，被告過往有盜竊、詐騙等多達52項案底，其中一次涉及5項非禮罪。該案中，被告先後侵犯3名14至15歲男童，涉及摸他們下體及大腿內側，並於2021年3月被判刑，同年5月獲釋後不足7個月，又再干犯本案，可見上次輕判不具阻嚇性，考慮各項因素後判處被告監禁32個月。

叫X陪去廁所在廁格內非禮

案情指，當日下午2時許，X到屯門一個公園見到數名朋友和被告。因被告為聾啞人士，眾人以手機打字溝通。其後被告表示「請飲嘢」、「請食嘢」，先後帶X和其他幼童買飲品及食壽司。用膳後，被告聲稱要陪X去廁所，之後強行將X拉入廁格，脫去他的褲子替其口交約1分鐘。X感到噁心推開被告並拉回褲子，但再遭被告除掉褲子，X便大力拉高褲子衝出男廁。X回家後把事件告訴母親，X母報警處理。

案件編號：DCCC 467/2022