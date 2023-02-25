花展2023｜逾千學生用4萬株花卉鑲嵌花壇供展覽　同學：有成就感

一年一度的香港花卉展覽由於疫情關係已三年停辦實體展，3月10日至19日將於銅鑼灣維園正式復辦，為期10天。逾千名來自32間學校的學生，今日（25日）齊集維園，率先為花展整個花壇進行鑲嵌，合共把4萬株花拼成題為「仲夏普歡騰」花壇，屆時供市民近距離欣賞。



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花展2023的主題花為繡球花為主題花，並以「繡麗綻放、幸福滿載」為主題。今日約有1,000名來自32間幼稚園、中小學及特殊學校的學生，到維園參與「賽馬會學童鑲嵌花壇」活動，他們在約120名綠化義工指導下，協助鑲嵌大型花壇「仲夏普歡騰」，花壇會於3月的花展中展出。

幼稚園家長：希望增強孩子的社交能力

張先生今日帶同幼稚園三年級的女兒到場參與是次活動，他表示疫情後較少有機會帶女兒出外玩樂，「要透過學校先有多啲機會出到嚟玩。」

他指，自疫情後與女兒在家玩樂時間較多，希望透過大型活動讓女兒能多與人接觸，增強社交能力。

張先生今日帶同幼稚園三年級的女兒到場參與是次活動。（彭志行攝）

任教幼稚園吳老師表示，自疫情後學生較少機會能參與戶外活動，「疫情三年好少有機會出到嚟，今次佢哋好開心，好鍾意出嚟玩。」她又指，希望日後能有更多大型活動給學生參與。

小學生初體驗插花感興奮

學生們在鑲嵌花壇前需先聽從綠化義工的教導，就讀小六的江同學透露，需要先將牙籤插入花朵尾部，才能把花朵穩固地鑲嵌於花壇上。江同學對於能參與是次活動感到興奮，「我未試過可以自己親手插花，覺得好好玩、好開心。」

中學老師：培育學生對綠化及環保意識

培僑中學何老師認為，是次活動能培育學生們對於綠化及環保議題的意識，「希望佢哋由細培養返相關嘅興趣，對於環境議題可以有更多關注。」

一眾就讀培僑中學的中一學生對於能親自動手鑲嵌大型花壇表示相當興奮，蔡同學表示，「因為我未試過插花，今次係我第一次，今日好開心可以嚟到。」

蔡同學（中）表示，今次係我第一次親自動手鑲嵌大型花壇。（彭志行攝）

陳同學形容這是全新的體驗，「第一次可以同咁多學生一齊嚟插花，對我嚟講係一個好新嘅體驗。」此外，他認為在鑲嵌過程中能訓練到動手能力，「以前都有睇過有關插花嘅片，但係今次可以親自試插感覺好唔同。」

盧同學亦表示期待是次活動已久，「覺得望住自己插啲花咁靚，對我嚟講好有成就感。」但他擔心會因自身技術不熟練而不小心把花插壞。

約1000名來自32間學校的學生今日（25日）於維園，用株不同品種的花卉植物，鑲嵌大型花壇「仲夏普歡騰」，色彩繽紛。（政府新聞處）

花壇由4萬株不同品種花卉植物鑲嵌

整個花壇由約4萬株不同品種的花卉植物鑲嵌而成，包括家樂花、康乃馨、三色堇、薰衣草、毋忘我和菊花等，色彩繽紛。花壇以蔚藍的天空、碧綠的海洋和恬靜的沙灘為背景，由植物鑲嵌而成的雕塑包括遨翔天際的飛鳥、碧波戲水的海豚，另有海馬、鯨魚與八爪魚在海上暢泳，沙灘上則有正在享受日光浴的海龜、寄居蟹和珊瑚蚌等，造型可愛。

花展舉辦期間的3月10日至19日朝九晚九，遊人將可近距離欣賞這些由植物鑲嵌而成的雕塑並拍照留念。花壇在晚間配以燈光和音樂效果，日夜景致各具特色。