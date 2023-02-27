蔡天鳳案│前夫Alex等被謀殺罪　一家四口今被押至法院應訊

28歲香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）日前疑被殺害肢解烹屍案，警方連日來先後拘捕4名涉案的前夫家人。前夫及他的父親、兄長同遭落案起訴一項謀殺罪，前夫的母親則被控妨礙司法公正罪，案件今（27日）在九龍城法院提堂。



被告依次為鄺港傑（司機，31歲）、鄺球（退休，65歲）、李瑞香（退休，63歲，女）及鄺港智（無業，28歲）。

女被告被控銷毀對其進行刑事調查的資料

三名男被告同被控一項謀殺罪，控罪指他們於2023年2月21日，新界大埔汀角路龍尾村某單位内謀殺女子蔡天鳳；女被告則被控一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪，指她於2023年2月23日在香港意圖妨礙司法公正，而作出有妨礙司法公正傾向的作為，銷毀對李瑞香進行刑事調查謀殺的資料。

案件今早在九龍城法庭提堂，大批記者準時於9時30分到庭旁聽，人數之多，記者席坐無虛席，導致部份記者須到公眾席就坐，另有司法機構職員在場協調。

案件編號：KCCC577/2023

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▼警方與渠務署在大埔龍尾村工作▼