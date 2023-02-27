疫情．最新｜明日取消口罩令　今增96宗確診　連續兩日跌至雙位數

行政長官李家超今日（28日）出席行政會議前宣布明日（3月1日）起全面撤銷口罩令，包括在室內及戶外，但醫院及院舍等處所，會以行政指令要求進入人士續戴口罩，以保護重點人群。醫務及衞生局局長盧寵茂稱，雖然預期撤銷口罩令後，染新冠及流感的人會上升，但相信只會是短期，而且風險可控：「期待明天會更好。」



衞生署傍晚公布新增96宗核酸檢測確診個案，為高峰回落後連續兩日跌穿100宗水平。自今年1月30日取消隔離令起計，累計化驗所陽性核酸檢測數字為7,240宗；今日有6宗與新冠病毒有關之死亡個案，自今年1月30日起計，累計相關的死亡個案有126宗。



政府傍晚提醒巿民，切勿將新冠口服藥物轉售或給予他人，指透過醫健通系統，政府早前發現個別有可疑的新冠口服藥物處方紀錄，包括有病人在短時間內分別從多名私家醫生取得由政府供應的新冠口服藥物，個案已轉交執法部門作進一步跟進調查。



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▼2月28日通關．疫情報道▼

【19:00】衞生署傍晚公布新增96宗核酸檢測確診個案，為高峰回落後連續第兩日跌穿100宗水平。自今年1月30日取消隔離令起計，累計化驗所陽性核酸檢測數字為7,240宗；今日有6宗與新冠病毒有關之死亡個案，自今年1月30日起計，累計相關的死亡個案有126宗。

【18:30】政府今日提醒巿民，切勿將新冠口服藥物轉售或給予他人，或嘗試使用不當手段取得新冠口服藥物。政府指透過醫健通系統，早前發現個別有可疑的新冠口服藥物處方紀錄，包括有病人在短時間內分別從多名私家醫生取得由政府供應的新冠口服藥物，個案已轉交執法部門作進一步跟進調查。​政府提醒市民切勿以身試法，試圖以不當手段（包括欺瞞醫生）取得新冠口服藥物，他們可能觸犯欺詐罪，一經定罪最高可判監14年。

政府指會繼續密切監察相關情況，一旦發現異常情況、任何涉及刑事成分行為，會嚴正執法，把相關資料適當轉交執法部門或香港醫務委員會跟進。

【17:20】口罩令明日起撤銷，醫院管理局今午表示，由明日起採取一系列措施，全力配合政府最新的復常措施，與香港一同邁向全面復常，而為減低傳播病毒的風險及保護病人免受感染，所有病人、訪客及員工在進入醫院或醫療設施時，仍需繼續佩戴外科口罩。

醫管局又提醒，在進入及離開時，需謹記清潔雙手，並時刻注意手部衞生，而臨床醫護人員繼續需要每日上班前進行快速抗原測試；除了佩戴外科口罩外，醫護人員亦需要按不同臨床區域的運作需要，佩戴合適的個人防護裝備。

【13:33】教育局指，政府今日宣布明日起全面撤銷強制佩戴口罩的法定要求，有關安排適用於全港學校，教育局今日會發出更新的《學校健康指引》，至於小學、幼稚園及特殊學校（包括宿舍部）學生每日回校前必須完成快速抗原測試的要求會維持至3月15日，教育局會檢視情況，並適時公布往後的安排。

【13:10】消息指，教育局將向全港學校發更新指引，明日（3月1日）起與其他處所一樣撤銷口罩令，但早前宣布小學、幼稚園及特殊學校小學(包括宿舍部)，所有學生每日回校前仍須完成一次快測暫定維持至3月15日的安排不變。

【09:43】行政長官李家超今日在行政會議前記者會宣布，周三（3月1日）取消口罩令，包括室內和室外，市民均可毋須再佩戴，但高危場所負責人有權呼籲戴上口罩，暫時到醫院探訪需要戴口罩，亦強烈建議院舍負責人提出相關要求。

陪同李家超一齊見記者的醫務衞生局局長盧寵茂補充指，全面取消口罩令是基於香港疫情全面受控，如呼吸道感染病確診數字未有上升跡象、學校無大規模確診爆發；流感高峰期接近尾聲，預料取消口罩令後，確診人數會稍微上升，但認為風險可控。盧認為，取消口罩令可令香港回復動力，同時取消口罩令證明所有社交距離措施，直言期望明天市民可以更好展露笑容，說聲「你好，香港」。

▼2月27日 口罩令下的市況▼



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▼2月27日通關．疫情報道▼

【22:28】新冠疫苗臨床事件評估專家委員會今日（27日）召開會議，評估有關接種新冠疫苗的嚴重異常事件。截至2月26日，本港市民合共接種約2,070萬劑新冠疫苗，衞生署共接獲8,102宗異常事件報告，當中包括120宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗人士的死亡個案。

專家委員會已評估的120宗死亡個案中，有2宗未能確立與疫苗接種有因果關係，包括一名於2022年5月接種第一劑科興疫苗五日後離世的83歲男子，其初步解剖發現為缺血性心臟病，全面解剖報告顯示死亡原因為急性心肌炎。

【21:50】據了解，政府將於明日（28日，星期二）公布，最快本周三（3月1日）起取消口罩令，市民在戶外地方毋須戴口罩；但到醫院和院舍仍必須佩戴口罩。

【19:00】香港去年底取消大部份防疫措施，但口罩令仍維持至今，據彭博社報道引述消息指，港府將於三月初取消口罩令，較本港傳媒早前報道的三月上旬更早。近日也有多位專家接受訪問或撰文，質疑口罩令現時的效用，促政府取消口罩令。

【18:57】日本去年12月底開始限制由香港出發的載客航班的數量，香港政府今（27日）表示，得悉日本當局3月1日起撤銷相關的限制。國泰航空表示，已計劃於4月份及5月份分別每周運營83班及94班航班前往日本，較3月份每周分別各增11班及22班。

另一方面，韓國當局亦由今年1月10日起至2月底對香港的客運航班實施限制，政府得悉韓國當局將如期於3月1日起，撤銷相關的限制，特區政府對此表示歡迎。

▼財政預算案．派5000元消費券及推動旅遊業發展▼



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【18:00】衞生署今日（27日）公布新增93宗核酸檢測確診個案，為高峰回落後首跌穿100宗水平。自今年1月30日取消隔離令起計，累計化驗所陽性核酸檢測數字為7,144宗；今日無新增與新冠病毒有關之死亡個案，自今年1月30日起計，累計相關的死亡個案有120宗。

【17:32】醫院管理局今日（27日）宣布因應本港逐步復常，公立醫院由3月1日起進一步放寬探訪安排，探訪人士只須出示於探訪前24小時內進行的快測陰性結果便可探訪，毋須再進行核酸檢測。另外部分醫院亦會調整探訪節數及時間，令病人有更多時間與家人見面。

公立醫院由3月1日起進只須出示於探訪前24小時內進行的快測陰性結果便可探訪。（資料圖片）

【17:30】政府日前宣布啟動「你好，香港！」（Hello Hong Kong）吸引旅客訪港，包括送出約70萬張機票。根據機管局早前宣布的時間表，首階段將於3月先向東南亞部份國家送贈機票，吸引當地人到港旅遊。

據機管局透露的首階段派發機票詳情，3月份將先後向新加坡、泰國、菲律賓、越南、柬埔寨、印尼、馬來西亞派發免費機票，國泰航空更透露，合共向七國派發八萬張機票，每地獲分發都機票量都不同，菲律實佔20,400張，為七國之中最多。



國泰則指，如要獲得免費機票，須答對三條問題，而且須為國泰會員。另外，旅客至少須留兩天，最多逗留香港七天。

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【11:56】澳門今日（27日）撤銷戶外口罩令，但香港至今仍未放寬。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早於商台節目表示：「如果睇返香港疫情現階段嘅情況，（口罩令）任何時候都可以將佢取消喇。」他續指，疫情已經不斷回落，除了口罩令，其餘防疫措施都基本上已取消，認為可將整個第599I章（即口罩令）全面撤銷。



何栢良又批評，現時口罩令淪為「形式主義」，「你睇返餐飲處所裏面，你就算筵開八席，所有人都係除口罩喺枱傾偈。咁你離開座位去洗手間，或者去講電話就要戴返口罩，咁呢個安排就好奇怪，流於形式主義。如果要傳播，你喺個空間裏面全部人除晒口罩已經係傳播，咁你離開嘅時候戴返口罩有咩額外保護呢？」

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