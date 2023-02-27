疫情．最新｜醫管局：病人、訪客及員工進入醫院仍需佩戴外科口罩

行政長官李家超今日（28日）出席行政會議前宣布明日（3月1日）起全面撤銷口罩令，包括在室內及戶外，但醫院及院舍等處所，會以行政指令要求進入人士續戴口罩，以保護重點人群。醫務及衞生局局長盧寵茂稱，雖然預期撤銷口罩令後，染新冠及流感的人會上升，但相信只會是短期，而且風險可控：「期待明天會更好。」



自1月30日取消隔離令起計，累計化驗所陽性核酸檢測數字為7,144宗，累計相關的死亡個案有120宗。星期一錄得93宗，為高峰回落後首跌穿100宗水平。



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▼2月28日通關．疫情報道▼

【17:20】口罩令明日起撤銷，醫院管理局今午表示，由明日起採取一系列措施，全力配合政府最新的復常措施，與香港一同邁向全面復常，而為減低傳播病毒的風險及保護病人免受感染，所有病人、訪客及員工在進入醫院或醫療設施時，仍需繼續佩戴外科口罩。

醫管局又提醒，在進入及離開時，需謹記清潔雙手，並時刻注意手部衞生，而臨床醫護人員繼續需要每日上班前進行快速抗原測試；除了佩戴外科口罩外，醫護人員亦需要按不同臨床區域的運作需要，佩戴合適的個人防護裝備。

【13:33】教育局指，政府今日宣布明日起全面撤銷強制佩戴口罩的法定要求，有關安排適用於全港學校，教育局今日會發出更新的《學校健康指引》，至於小學、幼稚園及特殊學校（包括宿舍部）學生每日回校前必須完成快速抗原測試的要求會維持至3月15日，教育局會檢視情況，並適時公布往後的安排。

【13:10】消息指，教育局將向全港學校發更新指引，明日（3月1日）起與其他處所一樣撤銷口罩令，但早前宣布小學、幼稚園及特殊學校小學(包括宿舍部)，所有學生每日回校前仍須完成一次快測暫定維持至3月15日的安排不變。

【09:43】行政長官李家超今日在行政會議前記者會宣布，周三（3月1日）取消口罩令，包括室內和室外，市民均可毋須再佩戴，但高危場所負責人有權呼籲戴上口罩，暫時到醫院探訪需要戴口罩，亦強烈建議院舍負責人提出相關要求。

陪同李家超一齊見記者的醫務衞生局局長盧寵茂補充指，全面取消口罩令是基於香港疫情全面受控，如呼吸道感染病確診數字未有上升跡象、學校無大規模確診爆發；流感高峰期接近尾聲，預料取消口罩令後，確診人數會稍微上升，但認為風險可控。盧認為，取消口罩令可令香港回復動力，同時取消口罩令證明所有社交距離措施，直言期望明天市民可以更好展露笑容，說聲「你好，香港」。

▼2月27日 口罩令下的市況▼



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▼2月27日通關．疫情報道▼

【22:28】新冠疫苗臨床事件評估專家委員會今日（27日）召開會議，評估有關接種新冠疫苗的嚴重異常事件。截至2月26日，本港市民合共接種約2,070萬劑新冠疫苗，衞生署共接獲8,102宗異常事件報告，當中包括120宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗人士的死亡個案。

專家委員會已評估的120宗死亡個案中，有2宗未能確立與疫苗接種有因果關係，包括一名於2022年5月接種第一劑科興疫苗五日後離世的83歲男子，其初步解剖發現為缺血性心臟病，全面解剖報告顯示死亡原因為急性心肌炎。

【21:50】據了解，政府將於明日（28日，星期二）公布，最快本周三（3月1日）起取消口罩令，市民在戶外地方毋須戴口罩；但到醫院和院舍仍必須佩戴口罩。

【19:00】香港去年底取消大部份防疫措施，但口罩令仍維持至今，據彭博社報道引述消息指，港府將於三月初取消口罩令，較本港傳媒早前報道的三月上旬更早。近日也有多位專家接受訪問或撰文，質疑口罩令現時的效用，促政府取消口罩令。

【18:57】日本去年12月底開始限制由香港出發的載客航班的數量，香港政府今（27日）表示，得悉日本當局3月1日起撤銷相關的限制。國泰航空表示，已計劃於4月份及5月份分別每周運營83班及94班航班前往日本，較3月份每周分別各增11班及22班。

另一方面，韓國當局亦由今年1月10日起至2月底對香港的客運航班實施限制，政府得悉韓國當局將如期於3月1日起，撤銷相關的限制，特區政府對此表示歡迎。

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【18:00】衞生署今日（27日）公布新增93宗核酸檢測確診個案，為高峰回落後首跌穿100宗水平。自今年1月30日取消隔離令起計，累計化驗所陽性核酸檢測數字為7,144宗；今日無新增與新冠病毒有關之死亡個案，自今年1月30日起計，累計相關的死亡個案有120宗。

【17:32】醫院管理局今日（27日）宣布因應本港逐步復常，公立醫院由3月1日起進一步放寬探訪安排，探訪人士只須出示於探訪前24小時內進行的快測陰性結果便可探訪，毋須再進行核酸檢測。另外部分醫院亦會調整探訪節數及時間，令病人有更多時間與家人見面。

公立醫院由3月1日起進只須出示於探訪前24小時內進行的快測陰性結果便可探訪。（資料圖片）

【17:30】政府日前宣布啟動「你好，香港！」（Hello Hong Kong）吸引旅客訪港，包括送出約70萬張機票。根據機管局早前宣布的時間表，首階段將於3月先向東南亞部份國家送贈機票，吸引當地人到港旅遊。

據機管局透露的首階段派發機票詳情，3月份將先後向新加坡、泰國、菲律賓、越南、柬埔寨、印尼、馬來西亞派發免費機票，國泰航空更透露，合共向七國派發八萬張機票，每地獲分發都機票量都不同，菲律實佔20,400張，為七國之中最多。



國泰則指，如要獲得免費機票，須答對三條問題，而且須為國泰會員。另外，旅客至少須留兩天，最多逗留香港七天。

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【11:56】澳門今日（27日）撤銷戶外口罩令，但香港至今仍未放寬。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早於商台節目表示：「如果睇返香港疫情現階段嘅情況，（口罩令）任何時候都可以將佢取消喇。」他續指，疫情已經不斷回落，除了口罩令，其餘防疫措施都基本上已取消，認為可將整個第599I章（即口罩令）全面撤銷。



何栢良又批評，現時口罩令淪為「形式主義」，「你睇返餐飲處所裏面，你就算筵開八席，所有人都係除口罩喺枱傾偈。咁你離開座位去洗手間，或者去講電話就要戴返口罩，咁呢個安排就好奇怪，流於形式主義。如果要傳播，你喺個空間裏面全部人除晒口罩已經係傳播，咁你離開嘅時候戴返口罩有咩額外保護呢？」

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