Viu TV新聞QR code代替列出立會候選人名字　通訊局裁違規發勸喻

通訊事務管理局今日(27日)公佈，就兩宗對免費電視節目的投訴完成審議，包括Viu TV在2021年11月28日中午12時播出的《午間新聞》，未有列出2021年立法會選舉，有關選區或選舉界別的其他候選人姓名，只以QR code取代，通訊局裁定違規，向Viu TV發出勸喻。

此外，同年12月26日香港開電視(即現時HOY TV)播出的節目《流言追追追》，列明是「家長指引」節目，但播放時間卻安排在下午4時至8時半內的合家欣賞時段內，通訊局同樣裁定違規，發出勸諭。



通訊局今日(27日)公佈，就兩宗對免費電視節目的投訴完成審議。第一宗投訴是有公眾人士投訴由香港電視娛樂營運的免費電視台「Viu TV」，在2021年11月28日中午12時播出的《午間新聞》，一則提及數名參選2021年立法會換屆選舉（該選舉）的候選人的新聞中，只顯示可取得候選人資訊的二維碼，卻沒有列出有關選區或選舉界別的其他候選人姓名。

Viu TV在2021年11月28日中午12時播出的《午間新聞》，未有列出2021年立法會選舉，有關選區或選舉界別的其他候選人姓名。（資料圖片）

通訊局認為，該報道並沒有提及有關選區或選舉界別全部候選人的姓名，或把他們的姓名顯示在熒幕上。在報道結束時，熒幕顯示了兩個二維碼，主播建議觀眾可掃瞄二維碼以取得有關候選人的資訊。

通訊局引用選舉管理委員會建議，認為香港電視娛樂沒有遵守就該選舉的指引中的相關規定，即需在同一節目中提及同一選區或選舉界別的其他候選人的姓名。

通訊局裁定香港電視娛樂違反了《電視節目守則》第12章第9段的規定，而有關投訴成立，並對它發出勸諭。通訊局補充，香港電視娛樂已檢視其內部程序糾正有關情況。

開電視節目教人爆窗跳車 播放時間不宜

而另一宗投訴，則是有公眾人士投訴由奇妙電視營運的免費電視台「香港開電視」，在2021年12月26日下午4時至4時半播出的外購台灣節目《流言追追追》。指該節目內容因涉及危險動作而被列為「家長指引」類別，但節目播放時間在下午4時至8時半內，即規定的合家欣賞時間內。

通訊局表示，《流言追追追》為資訊節目 ，內容環繞怎樣破窗逃離陷困的車廂，因內容涉及危險活動而被列為「家長指引」類別。節目在開始前，有聲音及畫面顯示其為「家長指引」類別，節目播放期間亦不時顯示警告字句，提醒觀眾切勿模仿當中的危險動作。

通訊局引用《電視節目守則》第2章第2段 ，指在合家欣賞時間內，任何不適宜兒童觀看的材料及劃為「家長指引」的節目，一律不准播映。而《流言追追追》確實在該時間內播放。

通訊局認為裁定奇妙電視違反了《電視節目守則》第2章第2段及第5段的規定，而有關投訴成立，並對它發出勸諭。通訊局補充，奇妙電視在陳述中提到， 事件屬技術性的無心之失，令節目編排上出錯。奇妙電視會採取預防措施，以免類似事件再次發生。