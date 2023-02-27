日本航班限制｜日本3.1撤銷限飛安排　韓國同日亦取消

日本去年12月底開始限制由香港出發的載客航班的數量，香港政府今（27日）表示，得悉日本當局3月1日起撤銷相關的限制。另一方面，韓國當局亦由今年1月10日起至2月底對香港的客運航班實施限制，政府得悉韓國當局將如期於3月1日起，撤銷相關的限制，特區政府對此表示歡迎。



▼12月28日 往日本非四個限定機場的市民在生效前如常出發▼



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自去年底至今年初，內地取消大部份出入境限制及防疫措施，日本及韓國相繼推出針對香港航班措施，包括日本一度限制香港航班只能飛往部份機場等，其後亦限制抵港航班數目，令多間航空公司不時取消赴日本航班。

香港政府今宣布，已獲悉日本及韓國將在3月1日起，撤銷相關的限制。政府強調，一直與日本與韓國當局保持溝通，並嚴正要求對方盡早撤回所有針對香港航班的不合理限制。政府認為，日本與韓國當局撤銷相關限制將為旅客帶來更大的便利，並有助加快香港航空業的復常。

▼12月23日 機場重現外遊人潮▼



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國泰回應稱，歡迎日本政府取消各限制，已計劃於4月份及5月份，分別每周運營 83 班及94班航班前往日本，較3月份每周72班航班前往日本有所增加。

HK Express回應指，會因應日本政府的最新措施，並密切留意市況以調整航班數量。

香港航空則稱現時前往日本東京、大阪、沖繩、北海道航班正常營運，會持續評估市場需求決定是否增加航班數量，並會適時公佈。