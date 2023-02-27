天文台請暑期實習生　讀多媒體設計都可申請　每月可獲$10,500

香港天文台推出暑期實習計劃，全日制專上學生如就讀氣象、物理、數學及計算機科學等理科生，以及多媒體設計、電影電視等課程學生均可申請，在天文台進行短期項目或研究工作。



計劃培訓期由6月5日開始，為期8星期，有意報名學生可在4月17日中午或之前提交申請表，天文台會在5月16日或之前發出取錄通知，學員可獲每月10,500元獎學金。



申請暑期實習計劃連結

天文台推出暑期實習計劃。（天文台Facebook）

由6月5日起實習8個星期

天文台表示，暑期實習計劃期間，學員會在經驗豐富的天文台導師指導下，在天文台進行短期項目或研究工作，學習並獲取與修讀科目或興趣領域相關的工作經驗。 天文台會給予成功獲此計劃取錄的學員，每月10,500元的獎學金，如實習因任何理由終止，天文台會保留選擇按比例撤回獎學金的權利。

天文台稱，計劃培訓期期由6月5日，為期8個星期，申請人需為全日制專上學生，包括在本地就讀及在海外就讀的香港永久性居民；另要具備良好的學術背景和相關項目要求的知識和技能，及可操流利中文或英語。

▼天文台2018年開放日▼



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4月17日中午12時截止報名

根據天文台要求，部份項目需要學員主修物理、數學、氣象學、計算機科學等，另亦有一些項目供修讀多媒體設計及電影電視等課程學生報名。詳情可瀏覽天文台相關網頁。

有興趣參加計劃的學生可即日起在網上提交申請，截止報名日期為4月17日正午12時，天文台會在5月16日或之前通知獲取錄的學員，如在此日期後仍未獲得通知，可視為申請不成功。