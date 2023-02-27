天文台請暑期實習生　讀多媒體設計都可申請　每月可獲$10,500

撰文：何瑞芬
出版：更新：

香港天文台推出暑期實習計劃，全日制專上學生如就讀氣象、物理、數學及計算機科學等理科生，以及多媒體設計、電影電視等課程學生均可申請，在天文台進行短期項目或研究工作。

計劃培訓期由6月5日開始，為期8星期，有意報名學生可在4月17日中午或之前提交申請表，天文台會在5月16日或之前發出取錄通知，學員可獲每月10,500元獎學金。

申請暑期實習計劃連結

天文台推出暑期實習計劃。（天文台Facebook）

由6月5日起實習8個星期

天文台表示，暑期實習計劃期間，學員會在經驗豐富的天文台導師指導下，在天文台進行短期項目或研究工作，學習並獲取與修讀科目或興趣領域相關的工作經驗。 天文台會給予成功獲此計劃取錄的學員，每月10,500元的獎學金，如實習因任何理由終止，天文台會保留選擇按比例撤回獎學金的權利。

天文台稱，計劃培訓期期由6月5日，為期8個星期，申請人需為全日制專上學生，包括在本地就讀及在海外就讀的香港永久性居民；另要具備良好的學術背景和相關項目要求的知識和技能，及可操流利中文或英語。

▼天文台2018年開放日▼

+9

4月17日中午12時截止報名

根據天文台要求，部份項目需要學員主修物理、數學、氣象學、計算機科學等，另亦有一些項目供修讀多媒體設計及電影電視等課程學生報名。詳情可瀏覽天文台相關網頁

有興趣參加計劃的學生可即日起在網上提交申請，截止報名日期為4月17日正午12時，天文台會在5月16日或之前通知獲取錄的學員，如在此日期後仍未獲得通知，可視為申請不成功。

讀哪些課程大專生可申請「天文台推出暑期實習計劃」？

根據天文台要求，部份項目需要學員主修物理、數學、氣象學、計算機科學等，另亦有一些項目則接受讀多媒體設計及電影電視等課程

「天文台推出暑期實習計劃」何時截止申請？學員是否有薪金？

即日起在網上提交申請，4月17日正午12時截止報名；學員沒有薪金，但8星期的實習期內，每月可獲10,500元的獎學金。

天文台收逾10市民報告有感地震　感輕微震動數秒　震央廣東河源市天文台收到市民報告本地有感地震　震央於佛山三水區　錄得3.2級天文台聘科學主任｜涉獵10範疇筍工下周五截止　薪金入職要求一覽天文台連續兩日發霜凍警告　預料周三起一連五日有陣雨及潮濕天文台推電子書解釋核電與輻射原理　提醒遇核電廠洩漏須注意事項
香港天文台
實習
大學生