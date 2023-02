蔡天鳳案｜生前為哈羅香港家長　校方建議學生日內停使用電子設備

28歲名媛蔡天鳳Abby Choi遭殺害肢解烹屍案,引起全成轟動,案情兇殘程度令人髮指。有「貴族學校」之稱的屯門哈羅香港國際學校,今(27日)向家長發信,指蔡天鳳是該校小學部家長,向其家人表達深切慰問,並會全力支持她的子女,已安排學校輔導員、諮詢團隊等與教職員合作,為其子女及校內學生提供協助。



信中亦提到,鑑於悲劇消息不斷在新聞中出現,校方已建議學生未來數日停用電子設備,亦已限制小學部學生使用,亦建議家長可在電子設備中過濾與案件相關信息。



今早在高年級早會上為蔡天鳳默哀

哈羅香港國際學校校長Ann Haydon今日向家長發通告,指蔡天鳳是該校家長,有一名小朋友在該校就讀,形容她是哈羅一份子,校方在難以想像的難關中,向死者家屬致以深切慰問(sincere sympathy)。

Ann Haydon在信中表示,她昨日(26日)曾與警方聯絡,今日早上亦與低年級的教職員討論如何處理該些令人震驚的消息(shocking news),更在高年級早會上為蔡天鳳默哀。

呼籲家長檢查電子裝置 確保過濾凶案資訊

通告中指出,儘管學校不想危言聳聽(alarmist),但校方得知新聞、社交媒體正鋪天蓋地討論此案,校方會用做任何事情支撐蔡天鳳的子女(to do everthing we can support Ms Choi's child),校內心理學家、輔導員、諮詢團體及保健中心人員等將與學生及教職員等,為其提供一切協助。

通告亦提到,若家長希望與子女討論相關案件,學校亦會有相關指引,相關輔導工作亦會在未來數月維持,可與相關人員聯絡。信中指出,校方建議未來數日不要使用電子設備,亦會限制低年級學生使用,並建議家長應檢查家中的電子裝置,確保已過濾相關資訊。