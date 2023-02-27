口罩令｜消息指政府明宣布最快周三取消　往醫院探訪仍須戴罩

市民即將可與口罩說再見。消息指，政府將於明日（28日，星期二）宣布，最快本周三（3月1日）取消口罩令，包括室內和室外，市民均可毋須再佩戴；至於其他地方如乘搭公共交通、到醫院、院舍、學校等是否佩戴，交由市民自行決定。



▼2月27日 口罩令下的市況▼



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口罩令已維持958天

港府上周三刊憲，將口罩令延長兩周至3月8日，即市民在公共交通、港鐵付費區域公、指定處所及指明眾地方必須佩戴口罩。口罩令措施已由2020年7月15日維持至今，已長達958天。

醫務衞生局局長盧寵茂早前曾表示，明白市民關注何時能解除口罩令，但強調口罩在過去的疫情發揮很大作用，而當局正檢視數據，希望選擇適當時間盡快放寬口罩令。

▼口罩令仍然生效▼



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港大學者何栢良、薛達均促取消口罩令

多名專家近日亦有促政府取消口罩令，包括港大感染及傳染病中心總監何栢良，何批評口罩令淪為「形式主義」，又指觀乎香港現時疫情的情況，任何時候都可以取消口罩令；港大微生物學系教授薛達（Siddharth Sridhar）也曾於社交平台發文，質疑強制性戴口罩的防疫措施已不合時宜，建議公眾可在絕大部份公開場所自行是否佩戴口罩，但高風險場所如安老院舍、醫院等，則可維持佩戴口罩。