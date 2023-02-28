口罩令取消｜讓家長自決是否續戴　張勇邦：開心終見到學生全相

消息指，港府將於今日（28日）宣布最快周三（3月1日）取消口罩令，資助小學校長會名譽主席張勇邦形容對口罩令撤銷在即感開心，預料若撤銷包括學校，而教育局又無特別要求，大部份學校會讓家長自決是否為小朋友戴口罩回校：「（小朋友）身體較弱、打唔到針，家長想安心可以幫小朋友戴返口罩，但學校唔會要求一定要戴，都唔會要求老師戴。」



張勇邦期望小學仍在實施的每日快測亦可取消，使學校運作完全復常：「我哋開心可以見到學生全相（撤銷口罩令），從教育角度睇，（戴口罩）從面部表情表達少咗認知，希望之後隔膜少啲，溝通好啲。」



資助小學校長會名譽主席張勇邦。（資料圖片/梁鵬威攝）

張勇邦今早在電台節目表示，若政府今日宣布取消口罩令，希望教育局可同步公布在學校實施情況，因局方可能會有個別保護小朋友的考慮作出微調，若教育局沒有特別要求，相信大部份學校會由家長自決是否續讓小朋友戴口罩回校：「學校好難明明政府有措施下，指定學生仲要戴口罩，但若果家長擔心短時間除晒口罩有風險，可自行決定係咪戴。」

老師是否續戴口罩按個人決定

張勇邦舉例指，個別同學或身體較弱、或因體情況而未能注射疫苗，家長若要安心，可以續戴口罩，至於老師，他以自己的學校為例，同樣會交由老師自行決定：「一個老師可能要面對好幾百學生，如果擔心，老師根據個人決定係咪戴。」

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冀小學每日快測亦同步取消

張勇邦亦期望現維持至至少3月15日的小學每日快測亦可取消，使學校運作完全復常：「我哋開心可以見到學生全相（撤銷口罩令），從教育角度睇，（戴口罩）從面部表情表達少咗認知，希望之後隔膜少啲，溝通好啲。」

中華基督教青年會小學校長程志祥表示，將於明日（3月1日）取消學生及教職員必須於學校帶口罩的規定。他指出，屆時學校將鼓勵學生有需要時自行配戴口罩，例如患有上呼吸道感染，亦會密切留意學生患病的情況，及與政府部門保持聯繫。

他相信，取消戴口罩將有利學生學習，例如體育課不用帶口罩有助他們呼吸更為暢順，使運動質量提升、英文科教師更能掌握學生發音的問題，以及向學生展示發音時的口形。