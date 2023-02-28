撤銷口罩令｜應屆DSE考生將續戴罩　怕染疫影響備試：照戴安全啲

消息指政府今日（28日）將公布最快明日（3月1日）起撤銷室內及室外口罩令。在創知中學，有中六學生表示由於要應付中學文憑試（DSE），即使之後學校不用強制口罩，為保險起見，他亦會維持戴口罩的習慣。創知中學校長黃晶榕表示會依政府指示作出安排，而即使沒有硬性規定，亦會鼓勵學生盡量戴口罩，以助預防傳染病。



維持戴口罩 也會自行每日快測：都習慣咗

中六學生陳同學指即使口罩令撤銷，但因為考DSE在即，為免因染疫而影響準備，會繼續維持戴口罩的習慣：「都會照戴，安全啲。」另外，明日起上學前毋需再快測，陳同學指亦會保持快測，因已養成了習慣：「拎5至10分鐘撩完再刷牙洗面，都習慣咗，疫情都未完無要求都會繼續。」

陳同學指即使口罩令撤銷，但因為DSE在即，為免因染疫而影響準備，會繼續維持戴口罩習慣。（張浩維攝）

學校人多有風險 中五生稱口罩也可防流感

中五的葉同學亦表示即使口罩令撤銷，也未必會立即不戴口罩外出或上學，因為學校始終人多有風險。另外除了新冠疫情外，亦受到流感夾擊，所以某程度上維持戴口罩是為了預防流感，再多一段時間才會除下口罩。

校方鼓勵繼續戴口罩：低成本又最有效預防傳染病方法

校長黃晶榕則表示會依從政府及教育局指示作安排，如果學生感到不適亦歡迎繼續戴口罩，因為是低成本方法亦是最有效的預防傳染病方法。他又表示會鼓勵學生繼續戴口罩，：「唔會梗性規要戴口罩，但都鼓勵繼續戴。」

創知中學校長黃晶榕表示會依政府指示作出安排，而即使沒有硬性規定，亦會鼓勵學生盡量戴口罩，以助預防傳染病。（張浩維攝）