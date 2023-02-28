職場歧視｜平機會：四成受訪精神病患者曾經歷　常被標籤會傷害人

平等機會委員會研究發現，78.5%精神病患者表示在香港對精神病患者的歧視是非常普遍或普遍，有45.3%受訪精神病患者表示在過去五年於求職、在職或離職至少一個過程中經歷過被歧視。平機會指，僱主應為有個人、精神或情緒問題員工提供僱主支援計劃，並建議政府考慮為中小型企業提供財政補貼或中央支援服務。



平機會研究發現，四成受訪精神病患者表示他們在過去五年曾在求職、在職或離職過程中經歷過歧視。（陳葆琳攝）

平機會委託香港教育大學心理學系進行研究，在2020年5月至11月透過問卷調查收集了858名人士，包括593名在職人士及265名精神病患者的意見，並於2021年2月至7月與50名管理層職級的僱主及主管進行深度訪談。

結果發現，78.5%精神病患者表示在香港對精神病患者的歧視是非常普遍或普遍，而45.3%精神病患者表示他們在過去五年曾在求職、在職或離職至少一個過程中經歷過歧視。

根據研究結果，55.7%在職人士對精神病患者常見的標籤是擔心精神病患者會傷害別人；46.5% 在職人士嘗試與精神病患者保持距離；43.4% 在職人士害怕與精神病患者獨處。

5年間收310宗精神狀況相關投訴 75%涉及僱傭範疇

在2018至2022 年期間，平機會共收到310宗在《殘疾歧視條例》下有關精神狀況的投訴，當中75%涉及僱傭範疇。

平機會署理主管（政策、研究及培訓）徐婷指，雖然法例沒有規定公司必須制定反歧視政策、建立投訴處理機制或向員工提供有關《殘疾歧視條例》的培訓，但僱主推行了這些預防及補救措施，可視作為「已採取合理實際步驟」在發生相關狀況時，在法庭上可作為僱主轉承責任的辯護。

研究亦顯示在265名精神病患者中，有18.9%的精神病患者為精神健康求醫而請假時遇到困難，當中49%有向他們的主管或同事披露其請假原因。

平機會：僱主應為員工提供合理工作調適作為精神健康友善措施

平機會建議政府推行公眾教育提高大眾對殘疾歧視及《殘疾歧視條例》的認識及關注，並考慮提供更多資源及協助，促進制定工作期間相關反歧視政策及措施，以協助精神病患者的康復。僱主應為員工提供合理工作調適，作為精神健康友善僱傭的措施。僱主應確保有精神健康狀況的員工可以就診及申請病假。

平機會倡政府考慮為中小企提供財政補貼或中央支援服務

平機會又提倡精神健康相關機構及非政府組織應定期為在職人士舉辦培訓工作坊，以摒除常見的誤解、釐清錯誤觀念、推廣精神健康，以及教導溝通技巧。另外，僱主應為有個人、精神或情緒問題的員工提供僱主支援計劃，作為精神健康的急救；政府則可以考慮為中小型企業提供財政補貼或中央支援服務。