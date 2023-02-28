口罩令取消｜口罩店相繼轉型　店員：本身做呢行都預咗有一日會完

香港3月1日起撤銷口罩令，預期口罩的需求將會減少，旺角一帶不少口罩店都減價促銷口罩，部分減至半價，或有買一送一等優惠。有口罩店打算轉型，轉為售賣精品或首飾等，以繼續營業。

有口罩店員工表示，高峰期購買口罩的人龍由店內排隊至店外兩至三個舖位，但現在店內客人屈指可數，甚至部分時間「零人」，見證了行業的衰落。另有口罩店店員指撤銷口罩令及口罩需求會下跌是預期之內，「本身做呢行都預咗有一日會完。」



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口罩店員見證行業盛衰

口罩令明日（1日）起撤銷，記者今日到旺角西洋菜街一帶巡視，不少口罩店都推出優惠，有店舖將一盒15個的立體口罩由108元減至58元，甚至有店舖推出買一送一的優惠吸引客人；亦有口罩店推出「買四送二、買五送三」的優惠，以多買多送的方式吸引客人一次購買更多口罩。

口罩店店員陳先生表示，該店的人流已經不停下跌了一段時間，由疫情高峰期店內排滿客人，甚至排到店外兩至三個舖位，有客人會一次買30盒，每盒內有30個口罩。而現在店內大部分客人屈指可數，甚至部分時間「零人」，感嘆見證了行業的衰落，不過他亦指口罩業的衰落即代表了社會的復常，相信相較之下其他行業會越來越好。

鍾女士表示不會因撤銷口罩令而特別感到受挑戰，「本身做呢行都預咗一日會完。」（馬煒傑攝）

陳先生表示，口罩店打算轉型成為精品店，正在籌備當中，不過會繼續售賣口罩，雖然口罩令取消，仍有熱客表示會繼續光顧，「一嚟習慣戴口罩，二嚟都有啲病人，一定有人需要有人唔需要。」所以他們沒有因為口罩令撤銷而特別進行促銷，「有需要嘅人都會買。」

時尚款式口罩仍有客路

旺角另一間口罩店Vannex Mask的店員鍾女士則表示，不會因撤銷口罩令而特別感到受挑戰，「本身做呢行都預咗一日會完。」被問到對前景的看法，鍾女士表示是「一半一半」，「有啲客都話會繼續戴口罩，少咗感冒，都有內地嚟買，香港口罩質素好，但都有人會有覺得好焗又盛，唔想再戴。」

鍾女士又指，其口罩店在西洋菜南街有兩間舖，其中一間將不再續約，另一間則會轉型賣首飾，「都賣咗兩至三個星期。」又指其口罩店售賣的款式都較為時尚，「有啲客屋企有百幾二百隻口罩，都仲會買好多用嚟襯衫。」所以即使口罩令完結，亦可以時裝的角度售賣口罩。