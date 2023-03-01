海關年結｜今年目標聘260人　新入職督察須赴上海海關學院交流5天

香港各紀律部隊面臨招聘困難，海關關長何佩珊今（1日）在年度總結中，稱去年共聘請75名海關督察及85名關員，計劃2023年度可聘90名督察及170名關員。她稱今年底會安排首批培訓督察往上海海關學院交流5天，並會加入日後恆常的督察培訓課程中。



她承認招聘存挑戰，申請有所減少，「冇以前咁容易」，會透過靈活調配、重聘退休關員及加強宣傳等方法補充人手。



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今年擬聘90督察及170關員

何佩珊表示，去年共聘請75名海關督察及85名關員，其中新聘督察已在今年2月進行入職培訓，計劃2023年度可聘90名督察及170名關員，以補充人手空缺。她又說，今年底會安排首批正接受培訓的督察班學員，前往上海海關學院與交流5天，日後亦會將安排納入恆常督察培訓課程。

她承認，近年招聘存在挑戰，申請有所減少，「冇以前咁容易」，會作出應對工作維持運作，包括靈活調配人手，在個別頂目中「翻閹」退休關員，以及加強宣傳等方法補充人手。

展開應用搜查犬智能頸圈研究

另外，海關指今年3月會展開應用搜查犬智能頸圈研究，研發出有sim卡等功能的頸圈，領犬員可透過手機應用程式實時監察犬隻心跳等身體情況，海關更可獲取搜索犬在發現毒品時的心跳反應數據作研究，亦可為日後挑選犬隻繁殖時參考。海關稱，今次是香港首支紀律部隊採用智能搜查犬頸圈，料今年第3季可應用。