《繩角》導演羅俊偉案　要事主餘生當其性玩具　15分鐘內供3P對象

電視劇《踩過界》及《繩角》的導演羅俊偉，以「相當赤裸」的裸照，迫令一名曾與他性交易的女子當其性奴，羅今早（1日）在九龍城法院被判囚10個月。署理主任裁判官黃雅茵判刑時透露更多案情，指被告曾在訊息指明要見到事主身體的特定部位，又說要她餘生都當其性玩具，更曾要求她在15分鐘內找來另一女子資料，讓她選擇性奴與被告一同玩「3P」，否則全世界都有事主的裸照。黃官指被告指示清晰，不信他是酒後胡言，且他對事主步步進逼，行為無恥卑鄙，強調即使事主願意性交，不代表她就不受法律保護。



被告聞判時一直低頭閉目

被告羅俊偉（43歲）聽取判刑時一直低頭閉眼。他承認於2022年3月26至27日，威脅會發布X（26歲）的私密影像，意圖致使X受到侮辱、驚嚇或困擾，而X沒有對威脅會作出的發布給予同意，及不理會X是否同意威脅會作出的發布。

被告羅俊偉聞判時一直低頭閉目。(viutv 節目截圖)

若X不按其要求要全世界有其裸照

黃官判刑時引述被告與事主X的訊息內容，被告曾稱：「我要見閪」。又要求她拍攝其赤裸胸部和下體，及要X餘生也當被告的性玩具，若她遵從便會「平平安安」，否則會將其裸照發放至全港夜店。其後，被告更要求X找另一女仔充當其性奴，並加上15分鐘時限，不然就「一拍兩散」。在X哀求下，被告改稱如果X不與另一女子跟他玩3P，「全世界都有你裸照」。

官質疑喝了酒仍能作清晰要求

黃官指出，被告向感化官稱，案發時工作壓力大，受酒精影響犯案，被問到為何喝了酒仍能作出清晰要求，他表示相信女方對這些要求熟悉。黃官認為這個解釋有相當大疑點，狠斥被告恐嚇手段「步步進逼」，當X拒絕他的要求，被告仍然不停催促，甚至每次加上新條件，對於拍攝的動作和部位作詳細要求。

要X限時提供另一女子讓他挑選性奴

黃官又指，被告重覆多次威嚇X，發送不只一張性照片或影片，更甚的是要求她在時限內提供另一女子的資料，以讓他挑選性奴。凡此總總，與被告聲稱是酒後亂言的解釋明顯非常不吻合，黃官肯定他當時完全知悉自己所作所為。

羅俊偉有份執導viutv電視劇《繩角》。(詳看下圖)

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X願性交不代表不受法律保護

黃官說，被告並非單純提出性服務的要求，他要X交出其他女性同時服務他，加劇本案嚴重性。雖然X曾同意與他性交，但不代表X就不應受到法律保護。而且被告威脅X歷數小時，他不斷以相片及說話恐嚇，揚言要把私密照片發放到夜店，甚至「全世界」，顯然對X造成極大壓力的脅迫。

黃官說，X曾稱：「好難得行返啱嘅路。」反映她不願意再次性交，但被告行為相當卑鄙，恐嚇X令她就範。

官形容涉案照片相當赤裸

辯方稱被告沒有指名要將照片發佈何處，但黃官反駁他恐嚇要發送至全港夜店，即X有可能會工作的場合。至於警方只在被告手機起會5張私密照片，黃官認為單純以數量衡量嚴重性並不適合，反指如果照片私密程度高，已可起到大的恐嚇效果。涉案影像相當赤裸，可見被告對X造成的恐嚇強而有力。

媒體大肆報道非求情因素

針對辯方求情指，被告盡早認罪、背景良好，行內頗有名氣，本案可算是令他身敗名裂。不過，黃官直言這是他自取其辱，既然他是有名氣的人，言行更應加倍小心謹慎，而非作出此等無恥行為，不接納辯方以本案被媒體大肆報道作為有力的求情因素，遂以15個月作為量刑起點，認罪扣減至10個月監禁。

案件編號：KCCC3048/2022

無綫2017年電視劇《踩過界》，羅俊偉亦是編導之一。(詳看下圖)