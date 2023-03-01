雌雄賊竊12歲女童家　男賊乘機非禮兼拍片欲放售　官斥噁心囚9年

無業男女欲爆竊一名12歲女童在公屋的家，哄騙女童開門不果，遂稱要舉報她在家養狗，女童受驚開門，惟兩人入屋不止取走財物，無業男更對女童大肆非禮，又要女童為他口交，更拍下女童受性侵過程。警方事後拘捕二人，發現無業男疑想把女童的影片出售，並強調「非網上下載片」，事前又搜尋「非禮女童」的相關資料。兩人今(1日)在高等法院認罪，暫委法官祁彥輝指男被告行為惡心，認為他早已鎖定女童家為目標，判他入獄9 年；女被告未有鼓勵男被告作侵犯行為，就她參與爆竊等罪判囚2年半。



女被告黃煥星（40歲），及男被告王嘉業（49歲），同承認一項入屋犯法罪，女被告另認管有危險藥物罪，男被告則承認非禮、向16歲以下女童作出猥褻行為及製作兒童色情物品共3罪。控罪指2人於2021年4月1日，在涉案單位偷竊港幣1300元、人民幣130元及一部手提電話；男被告認在單位內非禮12歲女童X，並製作兒童色情物品。女被告藏0.65克海洛英。

女被告黃煥星（40歲）及男被告王嘉業（49歲）在高等法院認罪，分別被判囚2年半及9年。（資料圖片）

送口罩為由誘X開門不果

案情指，女童X在當日晚上6時30分獨自在家，有人按門鐘，她隔著鐵閘與兩被告對話。女被告稱他們想作問卷調查，事後會送出口罩，問X有否有大人在家，男被告則要求借用洗手間。X稱媽媽很快回來，拒絕讓二人進入。兩名被告即變得生氣，並威脅會舉報X在家養狗。X感到害怕，便開門讓二人進入。

女被告取財物男被告非禮X

女被告隨時在房子尋找貴重物品，取走1000港元及X的手機。男被告去完洗手間後，將X推到床上，再抱起X坐在其大腿上，他又伸手入X的內衣摸其胸部約一分鍾，並稱X的胸部太小，之後又推X到床上，拉起她的內衣，並咬其兩胸約2分鐘，X感到痛楚。男被告再拉下X的褲子，咬及舔其私處約3分鐘後，要X用枕頭擋著她的臉。X感到男被告的舌頭進入其下體，男被告又強行與X舌吻。

威脅X若告訴任何人會找其母麻煩

女被告其後走向他們，向X稱不會傷害她，並問X家中有何貴重物品，不久後女被告離開該單位。同一時間，男被告繼續性侵X。他強迫X為他口交，之後更在X口中射精，並強迫X吞下，歷時5至10分鐘。男被告離開單位，10秒內截返，威脅X不要告訴任何人，否則會找其母親麻煩。X在兩人離開後報警。

女被告稱曾叫男被告不要碰X

警方隨即進行調查，從閉路電視拍攝見到兩名被告進入涉案單位。女被告3日後被捕，警方在其身上搜出小量海洛因。她警誡下稱只偷走了一些金錢，並有叫男被告不要碰該女孩。

男被告稱見X太漂亮忍不住侵犯

男被告隨後被捕，他在警誡下稱初時只是想爆竊，但之後見X太漂亮，便忍不住侵犯她。警方發現男被告手機內有3段拍攝到X在床上的影片，有一隻成人的手除去她的衣服後，撫摸其胸部及私處，X曾表示痛楚及哭泣。

筆記提及有鄰居小女孩裸體片

另外，男被告的手機瀏灠紀錄顯示，他案發前曾搜索「非禮女童」。警方在男被告手機內，又發現一條於同年4月3日建立的筆記，提及有無人對於一名美麗的鄰居小女孩的裸露身體片段有興趣，強調非從網上下載的短片，又稱不會免費提供該些片段，有意者可聯繫他。

官認為男被告明顯對年幼女童有不良興趣

暫委法官祁彥輝判刑時指，男被告明顯對年幼女童有不良興趣。他案發前搜索「非禮女童」，雖然不清楚他是想知道其中的法律後果，或是售賣相關影片的得益，還是想了解相關非禮事件詳情，但男被告自認見X後未能自制，之前又多次慫恿女被告到涉案單位犯案，可見他案發前已鎮定X為目標。法官斥的犯案方式屬「機會主義」，在爆竊期間趁機侵犯X，且兩人年紀相差大，屬案中加刑因素。

對X而言該30分鐘有如一生般漫長

法官另引述上訴庭案例，此類侵犯行為對事主長大後的不良影響難以估計，但在大部份的案件中均會造成一定傷害。男被告對X做的行為令人惡心，X稱可能持續了30分鐘，法官認為此過程於X而言猶如一生般漫長。男被告案發時拍攝的3段非禮片段，並有意出售，不排除影片日後會流出，加上X是在理應最安全的家中遭侵犯，亦屬加刑因素，就男被告所犯4罪囚9年。

法官接納女被告未有作出鼓勵男被告侵犯X，她被捕後亦協助警方拘捕男被告，就其爆竊及藏毒罪判她入獄2年半。

案件編號：HCCC 146/ 2022