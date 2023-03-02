初選案｜李予信出院審訊繼續　控方指42被告曾參與初選

民主派47人初選案，16名否認串謀顛覆國家政權罪的被告，其審訊今午(2日)在西九龍法院(暫代高等法院)繼續。日前因打泰拳受傷的被告李予信，今有出庭。法官得悉李昨早已出院，指若大律師昨在庭上作申請時未提及，或涉藐視法庭，辯方則稱他作申請時並不知李已出院。此外控方讀出控辯雙方同意事實，提及初選於2020年7月如期舉行，本案有42名被告參與該次初選，14名抗爭派人士在初選有結果後，曾召開記者會。



官指若律師知李已出院或涉藐視法庭

代表李予信的大律師透露，李於昨日早上約10時出院。法官李運騰指，若大律師昨向法庭稱李缺席時已得知李已出院，可構成藐視法庭，又指因此情況而浪費過百萬元公帑。辯方強調昨日作申請時不知情，又代李就事件致歉。

抗爭派多名人士在2020年7 月15 日曾招開記者會。(資料圖片)

全案有42名被告曾參與初選

控方其後讀出控辯雙方同意案情，其中一份涉及13名被告。根據該同意事實，初選於2020年7月11至12日舉行，同月31日港府宣布因應疫情嚴峻，行政會議決定押後原定同年9月進行的立法會換屆選舉。初選與立法會選舉相似，設有5個地區直選組別，以及2個功能組別：區議會（第二組別）和衛生服務界，本案有42名被告曾參與次初選。同月15日，14名抗爭派的初選參與者並有出席一個記者會。本案有33名被告在原定於2020年舉辦的選舉中，曾提交表格，最終有9人被裁定無效。

案件開庭前，有男旁聽人士向何桂藍謂：「何桂藍，我發夢見到你，你靚咗」，未有戴口罩的何則笑著做手勢，示意對方安靜。

16名不認罪被告。(詳看下圖)

+ 11

16名被告：吳政亨(44歲)、鄭達鴻(34歲)、楊雪盈(36歲)、彭卓棋(28歲)、何啟明(34歲)、劉偉聰(55歲)、黃碧雲(63歲)、施德來(40歲)、何桂藍(32歲)、陳志全(50歲)、鄒家成(25歲)、林卓廷(45歲)、梁國雄(66歲)、柯耀林(51歲)、李予信(29歲)、余慧明(35歲)。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名認罪的被告。(詳看下圖)

+ 26

31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)

+ 11

案件編號：HCCC 69/2022