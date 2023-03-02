前女艙務長認收賄　讓女子及其友以優惠價買機票　令國泰損失86萬

國泰航空3名前機艙人員涉利用員工福利，協助一名女子及其朋友以低價購買逾50程機票，從而收取近8萬元賄款。3人被控共4項串謀使代理人接受利益罪，前女艙務長今（2日）在區域法院認罪，並透露她曾收至少1,500美元(約1.17萬港元)賄款，提名女子成為「同行旅伴」，以令對方可以約十分一正兵的優惠價錢購買機票，包括曾以約660港元購得兩程美國航空的機票。她並涉介紹兩名同事也出售「同行旅伴」名額，令國泰損失至少86萬元。



3名被告：劉靜雯（35歲，前艙務長）、李仲輝（27歲，機艙服務員）及王愛婷（32歲，前機艙服務員）。劉被控4項串謀使代理人接受利益罪，餘下兩人各被控一項與劉串謀犯案的罪名。

劉承認其中3罪，涉及收取最少1,500美元的利益，餘下一罪，則准留在法庭存檔不作起訴。李及黃否認控罪，劉將以控方證人身份作供，頂證二人。

每名員工均可提名一人為同行旅伴

控方案情指，劉於2008年加入國泰，案發時為艙務長，另外兩名被告則為機艙服務員。三人均受惠於國泰航空的「Companion Travel Scheme」計劃。該計劃容許每名員工可提名一名伴侶、家人或朋友為其「同行旅伴」，獲提名人士可以優惠價購買國泰及其夥伴航空公司的機票。員工不得把同行旅伴名額作銷售用途，違例者將失去所有享有員工福利，並需向國泰賠償。

獲提名女子曾以1.95萬港元購20程機票

劉於2018年首次向女子Le Do Trang Nha（下稱：Le Do）提供她在國泰內聯網的戶口密碼，隨後Le Do被提名為劉的同行旅伴。2019年1月初，Le Do再獲提名為劉的同行旅伴，並向劉支付1,500美金作為報酬。其後Le Do稱要直接支付現金，同年2月來港與劉見面。在該年度，Le Do透過計劃以約19,500港元購買合共20程國泰機票；另以84.86美金(約660港元)購入2程美國航空機票。

叫劉付款給李及王助購優惠機票

此外，Le Do曾於2018年底表示有朋友願意出價9,000美元購買同行旅伴名額，提議劉將其中5,000美元(約3.9萬港元)付給李，二人再平分餘下4,000美元。李其後協助一人為同行旅伴，從中收取5,000美元賄款，協助以26,000港元購買23程國泰及港龍航空機票。

王提名一人作同行旅伴

2019年1月，王與劉接洽稱有意出售同行旅伴名額，Le Do曾提議向友人出價5,000美元，其中3,500美元(約2.7萬餘港元)分給王，劉可把餘下1,500美元留作自用。王之後提名一人為同行旅伴，協助以約8,200港元購買6程國泰機票，另分別以27.51美元和102歐元購入各一程美航及西班牙航空機票。

劉於2019年8月被捕，警誡下承認曾把Le Do提名為同行旅伴。而涉案以優惠價購得的國泰港龍機票，令國泰損失至少86萬港元。

案件明續，料劉將出庭作供。

案件編號：DCCC490/2021