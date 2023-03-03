驚螯｜鵝頸橋「打小人」疫後解封　內地旅客體驗香港獨有文化

「打你個小人頭，打到你有氣無掟唞」，這句家傳戶曉的口訣，在鵝頸橋底「打小人」的檔口中，原來並非這樣。



下周一（6日）為廿四節氣中的「驚螯」，原是冬眠的動物昆蟲，因天氣回暖被大地春雷驚醒的日子，但在本港則是傳統「打小人」的日子，尤以銅鑼灣鵝頸橋最為熱鬧。擺檔逾十年的融姑指，上年因疫情限聚令所限，令生意損失慘重，自全面通關後生意恢復亦只有疫情前一成，「今年開返檔，希望到時生意會好啲。」有來自廣東的旅客亦「入鄉隨俗」光顧，惟沒有小人對象，只是到來祈福。



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《香港01》記者今日（3日）到訪銅鑼灣鵝頸橋一帶，有約六個檔位營業，惟因太早「時晨未到」，故未見人潮。不過，一旦有顧客踩進一眾檔口範圍，就有一兩個檔主起來「搶客」。

疫下限聚令未能開檔 損失數萬元

在鵝頸橋擺檔逾十年的「小人婆」融姑，今年60歲，她自13歲開始在廣西跟隨茅山師傅羅盆興學法，是其嫡傳弟子，17歲正式出師，學法至今已有47年。

融姑表示，「驚螯」當天是一年中最忙、最多生意的日子，趁周末假期來「打小人」的市民明顯增多，較平日多出5至6倍，「小人」的對象是顧客的上司、同事居多，其次是「二奶」，亦有不少人沒有特定的對象，主要來祈求工作順利、家庭幸福等。

她提及，去年因疫情期間限聚令實施，被迫暫停營業，生意損失慘重，「舊年連檔都冇得開，以前（驚螯）做一日搵到成幾萬蚊㗎。」

融姑指，全面通關後生意有所好轉，但亦只回復到疫情前的一成，「今年終於有得開返，希望到時生意會好返啲。」（林靄怡攝）

融姑預告「驚螯」當日將不加價，會維持以往水平，每打一個小人索價50元。（林靄怡攝）

小人婆預告今年不加價 每宗收$50

融姑指，全面通關後生意有所好轉，但亦只回復到疫情前的一成，「今年終於有得開返，希望到時生意會好返啲。」她亦預告「驚螯」當日將不加價，會維持以往水平，每打一個小人索價50元，十年未曾加價，只在驚螯當日收60元。

以融姑驚螯市價每個「小人」收60元計，一名客人如果來打兩個「小人」就盛惠120元，如此類推，假設當年高峰期一日收入3萬元，且顧客只是「打小人」的話，驚螯當日就打了500個「小人」。

香港獨有文化 旅客也來試

來自廣東的旅客陳先生與朋友來港三日兩夜，今天他路過鵝頸橋，在好奇心驅使下初嘗「打小人」滋味，但他沒有特定的「小人」要打，就光顧祈福的項目，即打走身邊所有「小人」，「祈下福等自己冇咁多是非 。」他直言這是香港獨有文化，感覺相當有趣，全程拍攝「打小人」過程，不排除下次再來。

來自廣東的旅客陳先生（右）在好奇心驅使下初嘗「打小人」滋味，期間拿著手機拍攝過程。（林靄怡攝）

來自廣東的旅客陳先生在好奇心驅使下初嘗打小人滋味，「祈下福等自己冇咁多是非 。」（林靄怡攝）

「小人」對象主要是職場關係

「小人」對象以職場居多，果然無花假，記者觀察半天，本地顧客都是來「打同事」，而且不乏年輕人。像黃小姐與同事一同前來，她近日諸事不順，工作壓力大，故特意前來「打小人」，又形容打完感覺「好爽」，「希望趕走啲影響公司發展嘅人，公司可以順順利利。」

另一位來「打小人」的陳小姐亦指，最近在公司遇上小人，心生不忿，特意來「打小人」一洩怨氣，求個安心。她更力證「打小人」對於在工作上「趕走小人」相當見效，「廿年前有個成日針對我嘅老闆，一打完佢無耐就調走咗。」

▼打小人流程▼



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不是唸「打你個小人頭」口訣

融姑聽到客人要求，會先向神明「稟告」，客人要將自己的名字寫在有趨吉避凶、招財進寶效用的百解符上。寫完後，她會分別把小人紙與百解符拿到燭火上方繞，且口中念念有詞，她拿起「小人紙」用鞋打落去，但並不是唸出「打你個小人頭」系列的口訣。她解釋，打小人其實只是保護自己的行為，並非要刻意詛咒別人。

融姑又補充，一般而言，打小人應用老人的舊鞋來打，而打完後將一男一女的小人紙放入紙老虎口中，寓意老虎將小人「食走」，不會再傷害貴人。