大灣區航空擴充機隊擬開長線航班　將夥機管局旅發局送機票

大灣區航空今（3日）與波音公司的飛機訂購協議簽署儀式，引入15架波音737-9客機及至少5架787 Dreamliner客機．公司主席黃楚標指，未來將逐步從中短途航空，發展到洲際、甚至是長途航班。



大灣區航空將會與機場管理局和旅遊發展局合作送出免費機票。



大灣區航空今（3日）與波音公司的飛機訂購協議簽署儀式。(鄧宇詩攝)

將開日本、菲律賓、越南航線

財政司司長陳茂波、運輸及房屋局局長林世雄、商務及經濟發展局局長丘應樺等今日出席儀式。

大灣區航空表示，將會在2024年至2027年期間從波音公司引進15架737-9客機，以及購買5架或更多787 Dreamliner客機。黃楚標表示，短期內逐步開辦日本、菲律賓、越南等航線，同時增加航班密度，滿足市場需求。

大灣區航空主席黃楚標指，未來將逐步從中短途航空，發展到洲際，甚至是長途航班。(鄧宇詩攝)

被問到什麼時候可以恢復至疫情前狀態時，黃楚標預計半年，「復甦係需要時間，大家都清楚，叫你除口罩，都有人唔除，要有個過程」，為配合「你好，香港！Hello Hong Kong」計劃，大灣區航空將會與機場管理局和旅遊發展局合作送出免費機票。

黃楚標表示，擴充機隊計劃展示香港已經重返國際舞台，「透過對香港的將來投下信心一票，向全世界說好香港故事。」