休班警失控越線撞斃鐵騎士　意外時涉超速近50公里　裁危駕罪成

休班警疑在大埔公路駕車時失控越線，與電單車迎面相撞，鐵騎士被撞至飛起，終重不治死亡。男警早前否認危險駕駛導致他人死亡罪受審，控方指男警駕車時速達130至150公里，辯方卻質疑其車牌子不能達至這速度。案件今（3日）在西九龍法院（暫代區域法院）裁決。暫委法官梁嘉琪接納控方專家證供，認為被告當時超速接近50公里，屬過分超速，又未能配合路面情況而「過分扭軚」，終導致意外，裁定他罪名成立。把案押後至3月16日求情，被告期間需還押。散庭後旁聽席有男子大罵被告說：「揸快車好撚型啊？」



被告唐建偉（31歲），被控於2018年 4月3日在沙田大埔公路沙田嶺段，危險駕駛一輛私家車導致林日安（53歲）死亡。

被告求情稱妻事後與他離婚

庭上透露，被告過往有一次交通紀錄，涉及沒有遵從交通標誌。辯方求情指，本案不只是事主家屬的悲劇，被告及其家人亦承受莫大壓力。被告案發後被停職及扣人工，但仍需還債，被告妻因無法承受心理及經濟壓力選擇與他離婚，希望法庭能夠盡量輕判。

散庭後旁聽男子大罵被告

梁官認為，基於控罪嚴重性，要求辯方提交書面陳辭予法庭作判刑考慮，把案件押後至3月16日判刑，並拒絕被告擔保侯判。散庭後，一名旁聽男子向著被告欄大叫：「呢4年我哋4兄弟都好大壓力，揸快車好撚型啊？X你老母！」

辯方質疑肇事車輛牌子未能達至如此高速

控辯雙方審訊時均有傳召專家作供，控方專家及政府化驗師根據行車紀錄儀，估算被告當時駕車的時速達每小時130至150公里；辯方專家質疑，肇事車輛牌子而言，根本不可能達至該等速度。

控方專家曾親自駕車實測

梁官分析指，政府化驗師曾在意外發生2小時後，到過現場作詳細法證檢查，並親自駕車實測路面，政府化驗師的供詞。相反，辯方專家並無到訪現場，也未能有效地反駁控方專家證據。

安全島上未找到重要撞痕

梁官續指，被告在錄影會面解釋，案發時前方有一輛黑色私家車正準備左轉入油站，他因此減慢車速扭向右邊，期間不慎撞到安全島，導致車輛「爆軚」失控撞向電單車，但控方專家未有在安全島上找到重要撞痕。化驗師證供指，被告當時兩次扭軚來得突然，相信沒有適當扭軚，車輛繼而多次旋轉，越線撞向電單車。

官指被告當時過分超速

梁官又指，被告熟悉涉案路段，理應清楚該處路面「上上落落」，案發當天是平日，他應能預見路段會有其他車輛，並必能夠掌握會否扭軚過度導致越線。而且，被告見到安全島便應減速，但片段所見，他當時沒有調校車速迎合路面情況，更甚的是他當時的車速，就算扣除誤差也至少超速48公里，屬「過分超速」。

相撞力度令事主飛向上空再跌落地面

梁官批評，被告漠視車速限制，高速駕駛且過分扭軚，令私家車越過雙白線，繼而與電單車相撞，力度足以令事主飛向上空再跌回地面，車頭嚴重損毀。被告駕駛方式，遠遜於一個謹慎駕駛者應有的態度，因此裁定他罪名成立。

案件編號：DCCC 949/2018