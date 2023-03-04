支聯會鄒幸彤與另兩常委　否認未遵守國安法細則　今被裁定罪成

支聯會前副主席鄒幸彤及另4名常委，被指未有遵從《國安法實施細則》發出的通知，其中兩名常委梁錦威、陳多偉早前承認控罪，被判囚3個月。餘下包括鄒等3名被告否認控罪受審，案件今（4日）在西九龍法院裁決，主任裁判官羅德泉裁定所有被告罪名成立。



經審訊被裁定罪成的3名被告：支聯會副主席鄒幸彤（36歲，律師）、支聯會常委鄧岳君（53歲，無業）及徐漢光（72歲，退休人士），被控違反《國安法實施細則》，指他們在2021年9月8日，作為支聯會幹事或管理者或協助管理的人士，獲根據條例送達通知，但沒有遵從該通知的規定。

另兩名同案被告梁錦威（36歲，區議員） 及陳多偉（57歲，司機），早前已認罪及判刑。

鄒幸彤認為因支聯會言論不合政府意而被檢控。（資料圖片）

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羅官裁決指，法庭信納案中所要求提供之資料，已經在為防止及偵查危害國家安全罪行所需及保障權利之間取得平衡，裁定該通知書於送達當刻具合法性，本案並不存在任何理據以致法庭須行使酌情權將其否決，而各被告人有責任對該通知書作出回應，但他們均毫無意圖提交任何資料，亦從來沒有提供任何資料，因而裁定各被告人罪名成立。

案件編號：WKCC3633/2021